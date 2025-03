O que se sabe sobre colaboração de Kesha com T-Pain

Kesha está começando 2025 com tudo, lançando sua primeira música do ano em uma colaboração com T-Pain. A faixa, intitulada “Yippee-Ki-Yay”, será lançada na próxima quinta-feira, 27 de março. A cantora anunciou a novidade em seu Instagram no dia 24 de março, compartilhando a capa do single. A arte apresenta Kesha usando lingerie preta, envolta em filme plástico, com os olhos fechados enquanto um soprador de folhas levanta seus cabelos loiros.

Este lançamento marca uma nova fase para Kesha, que tem traçado seu próprio caminho na indústria musical desde o lançamento de seu selo independente, Kesha Records, em julho de 2024. A parceria da gravadora com a ADA para distribuição global garante à cantora total controle criativo e propriedade sobre sua música, incluindo os sucessos recentes “Joyride” e “Delusional”. Além disso, a Crush Music, sua empresa de gerenciamento, está cuidando da parte de marketing e promoção de seu próximo álbum, que deve ser lançado ainda este ano.

O retorno musical de Kesha ocorre após o desfecho de um processo de difamação movido pelo produtor Dr. Luke em 2023. A batalha legal já se arrastava desde que Kesha o acusou de abuso em 2014. Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais que seu aguardado sexto álbum de estúdio já está finalizado, expressando sua empolgação ao escrever, “ACABEI DE ENTREGAR MEU ÁLBUM… PRA MIM MESMA.”

Kesha comenta sobre seu próximo álbum

Kesha celebra que está totalmente no comando de sua carreira, após anunciar seu novo single Yippee-Ki-Yay com T-Pain.

A estrela pop indicada ao Grammy, está divulgando seu próximo sexto álbum marca uma nova era em que ninguém mais está no comando, segundo a People.

Depois de mais de uma década assinando com uma grande gravadora, além de uma batalha judicial já resolvida, Kesha agora é uma artista independente e CEO da Kesha Records, que opera em parceria com a Crush Music e a ADA.

“Eu lutei tanto e por muito tempo por isso”, afirmou à publicação.

Vale destacar que Yippee-Ki-Yay vem depois de seus singles recentes Joyride e Delusional, enquanto o próximo trabalho completo será seu primeiro desde o aclamado pela crítica Gag Order, de 2023.

“É um álbum que mostra todos os meus lados diferentes, desde o demônio sexual psicótico até músicas realmente vulneráveis ??e confessionais. Acho que a linha mestra, embora todas as músicas mostrem lados diferentes de mim, é empoderada e livre, liberada fonoaudiológica e criativamente. Sou sexualmente liberada e estou realmente devorando a vida agora, e é tão bom poder fazer isso como uma mulher livre, pela primeira vez na minha vida. Realmente parece meu primeiro disco”, revelou.

Durante a entrevista, Kesha também comentou sobre Lady Gaga.

“Eu sou Little Monster. Percebi que meus fãs olham para mim do mesmo jeito que eu olho para Lady Gaga. Eu estava na contagem regressiva para o lançamento do disco. Sou obcecado por “Abracadabra”. Eu também adoro “Blade of Grass”. É tão bom.”, afirmou.

Vale lembrar que o single Yippee-Ki-Yay com T-Pain será lançado no dia 27 de março.