A data de lançamento de ‘Something Beautiful’ de Miley Cyrus

Os fãs de Miley Cyrus já podem marcar no calendário: a estrela pop confirmou o lançamento de seu novo álbum, “Something Beautiful”, para o dia 30 de maio pela Columbia Records. O anúncio foi feito na segunda-feira (24 de março) por meio de uma publicação no Instagram, onde a cantora revelou a arte da capa e compartilhou detalhes sobre o projeto.

O disco, que contará com 13 faixas inéditas, tem Miley como coprodutora executiva ao lado de Shawn Everett. A capa, que traz a artista com um capacete de cristal icônico da Thierry Mugler de 1997, reforça a estética visual e narrativa do álbum. Segundo a legenda da postagem, a imagem representa um “aceno marcante” à identidade ousada do projeto.

O anúncio acontece após uma série de teasers enigmáticos espalhados por cidades em forma de pôsteres preto e branco exibindo sua silhueta. Além disso, Miley alterou sua foto de perfil nas redes sociais para a misteriosa imagem antes da divulgação oficial.

“Something Beautiful” será o primeiro álbum da cantora desde “Endless Summer Vacation” (2023), que alcançou a terceira posição na Billboard 200 e trouxe o megahit “Flowers”. A faixa dominou o topo da Billboard Hot 100 por oito semanas e rendeu a Miley seus primeiros prêmios Grammy, incluindo Gravação do Ano e Melhor Performance Solo Pop.

O novo trabalho promete ser um projeto visualmente marcante, inspirado no clássico “The Wall”, do Pink Floyd, mas com um toque contemporâneo e glamouroso. Em entrevista à Harper’s Bazaar, Miley destacou que cada faixa foi criada para transmitir sensações curativas, transformando emoções intensas como dor e perda em experiências artísticas de beleza e significado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miley Cyrus (@mileycyrus)

Tudo sobre a nova era musical sombria de Miley Cyrus

Os fãs de Miley Cyrus podem se preparar para novidades empolgantes! A estrela pop deu os primeiros sinais de que está prestes a iniciar uma nova fase em sua carreira, com indícios que surgiram em suas redes sociais, site oficial e até mesmo em pôsteres espalhados pelo país.

Uma nova imagem em preto e branco agora domina o perfil da cantora no Instagram. Nela, Miley aparece sob forte iluminação de fundo, usando um chapéu estiloso e moderno, enquanto encara a câmera. O alto contraste da arte, no entanto, mantém seu rosto obscurecido, aumentando o mistério em torno do que está por vir. Essa mesma imagem também pode ser vista em seu site oficial e em diversas publicações que surgiram em locais estratégicos.

O elemento que mais chamou a atenção dos fãs foi uma frase enigmática que aparece nesses materiais promocionais. Em letras brancas e em destaque, a mensagem “ALGO LINDO” despertou especulações sobre um possível título para seu próximo projeto musical.

Desde o lançamento de Endless Summer Vacation em 2023, Miley Cyrus tem se mantido relativamente discreta em relação a novos lançamentos. O álbum anterior alcançou a terceira posição na Billboard 200 e trouxe o megahit “Flowers”, que permaneceu oito semanas no topo da Billboard Hot 100. Além disso, a faixa garantiu à artista seus primeiros prêmios no Grammy, incluindo Gravação do Ano e Melhor Performance Solo Pop.

Em uma entrevista concedida à Harper’s Bazaar no final do ano passado, Miley revelou estar trabalhando em um projeto inspirado no icônico The Wall, do Pink Floyd. Segundo a cantora, trata-se de um álbum visual que promete um conceito marcante, repleto de elementos culturais e um guarda-roupa glamouroso.

“Minha conexão com esse trabalho vem do coração”, afirmou a artista na ocasião. “A parte visual tem sido o fio condutor do som. Era essencial para mim que cada faixa tivesse propriedades sonoras que transmitissem uma sensação de cura. Mesmo as músicas que abordam temas como destruição, desilusão ou perda foram concebidas para serem belas, porque até os momentos mais difíceis da vida têm sua dose de beleza.”