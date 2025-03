O que você precisa saber sobre o novo álbum de Marina Sena

A cantora Marina Sena revelou nesta segunda-feira (24) o título de seu próximo trabalho musical: “Coisas Naturais”. O novo álbum da artista tem lançamento agendado para o dia 31 de março e promete surpreender o público com uma abordagem inovadora e espontânea.

Em entrevista à revista “Galore”, Marina compartilhou reflexões sobre a recepção de seu disco anterior, “Vício Inerente”, e antecipou detalhes do que os fãs podem esperar dessa nova fase artística. Segundo a cantora, sua criação não segue padrões pré-definidos, o que mantém a autenticidade de sua música.

“Sou uma artista que não se encaixa em expectativas fixas. Meu próximo álbum será diferente de tudo que as pessoas imaginam. Meu processo criativo é muito intuitivo e isso se reflete no resultado final”, destacou Marina.

Ainda em dezembro de 2024, a cantora lançou “Numa Ilha”, single que marca o início da nova era musical. O clipe da faixa chamou atenção pela estética sensual e envolvente, com a artista exibindo figurinos ousados e uma coreografia que ressalta sua expressividade corporal.

Além da sonoridade, a divulgação do disco também tem sido um atrativo à parte. Para criar expectativa entre os fãs, a equipe de Marina organizou uma ação especial, onde admiradores participaram da montagem de um quebra-cabeça inédito que revelava a capa do álbum.

Marina Sena lançou o single “Numa Ilha”, marcando o início da era de seu terceiro álbum de estúdio. Com sonoridade tropical e influências da música latina, a faixa reflete um amor intenso e caloroso, em perfeita sintonia com o clima de verão.

O videoclipe de “Numa Ilha” foi filmado em cenários paradisíacos no Ceará e Piauí, incluindo as localidades de Curimãs e Barrinha. Ao lado do ator Johnny Massaro, Marina aparece descalça e vestindo trajes leves, explorando uma conexão íntima em meio às belas paisagens naturais. A produção visual traduz o sentimento da canção, que a artista descreve como “mágica”.

Durante uma coletiva de imprensa, Marina explicou por que escolheu a faixa para abrir o caminho de seu novo disco. “Com os instrumentos utilizados, os arranjos, a letra e o jeito de cantar, essa música provoca uma espécie de terapia, de movimentação interna. Ela dá o tom do álbum”, comentou.

A inspiração para a música surgiu de um momento pessoal de paixão avassaladora. “Sabe aquele amor roxo? Eu estava em casa, apaixonada, e comecei [a compor] essa música no violão”, relembrou. Para Marina, o ambiente tropical é o cenário perfeito para intensificar o sentimento.

Além de “Numa Ilha”, Marina já trabalha em outras músicas para o próximo álbum, mas segue ajustando o repertório. Até janeiro de 2025, ela pretende decidir o que será incluído e avalia compor novas canções, especialmente em Taiobeiras, sua cidade natal, onde costuma encontrar inspiração criativa.

Embora o disco ainda esteja em construção, Marina adianta que a essência será uma constante: um pano de fundo natural e elementos que remetem a ancestralidade. “Parece que tudo acontece em um lugar específico, cercado de coisas que são tão antigas quanto a humanidade”, concluiu.