Detalhes sobre ‘Rio Dentro do Mar’ de Samuel Rosa

O cantor e compositor Samuel Rosa revelou nesta segunda-feira (25) o videoclipe da faixa “Rio Dentro do Mar”, marcando o primeiro lançamento audiovisual de seu álbum solo “Rosa”. Com direção assinada por Letícia Ribeiro, que também atua ao lado do artista no clipe, a produção foi realizada pela CAVE, produtora conhecida por sua abordagem criativa e autêntica na construção de narrativas visuais.

A composição, escrita por Samuel em 2022, nasceu da observação do mar e das correntes marítimas que, em sua percepção, formam verdadeiros rios dentro do oceano. Esse conceito foi o ponto de partida para Letícia desenvolver a identidade visual do clipe. “A canção já carrega uma estética muito forte, então minha missão foi traduzir esse sentimento em imagens. Cores quentes, texturas de papel e madeira foram elementos fundamentais para transmitir a atmosfera acústica da música”, explica a diretora.

Com vasta experiência em gravações de videoclipes desde os tempos do Skank, Samuel confiou a Letícia a liberdade criativa para desenvolver o projeto. “Queria que o clipe trouxesse a identidade dela, e achei incrível como conseguiu representar os contrastes da canção, entre luz e sombra, ausência e presença”, comenta o músico, que também a convidou para atuar ao seu lado no vídeo.

A narrativa do clipe se desenrola de maneira fluida, destacando um jogo de espelhamentos entre os personagens e revelando gradualmente os cenários. O ritmo das imagens acompanha o crescimento da música, conduzindo a um desfecho intenso e, ao mesmo tempo, sereno. O lirismo e a melancolia da canção ganham uma nova dimensão visual, permitindo que o público encontre suas próprias interpretações dentro da história. “Cada pessoa pode enxergar um significado único para essa busca por um amor ou um lugar. Acho que muitos vão se identificar com essa sensação de casa sem lugar”, reflete Letícia.

A diretora, que integra o casting da CAVE desde 2023, já trabalhou em campanhas para marcas como McDonald’s, Google, Meta, Samsung e Chevrolet. Além de sua atuação na produção audiovisual, também ministra cursos sobre criação de vídeos na plataforma Domestika. Já a CAVE, comandada por Tânia Assumpção, se consolidou como um hub criativo dedicado à produção de conteúdos autênticos e inovadores, especialmente no universo musical.