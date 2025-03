A explicação de Ed Sheeran sobre o significado de ‘Azizam’

Ed Sheeran acaba de oficializar a chegada de sua nova fase musical! O cantor britânico anunciou que “Azizam”, primeiro single de seu próximo álbum intitulado “Play”, estará disponível nas plataformas digitais a partir de 4 de abril. O lançamento marca um momento especial na carreira do artista, que promete um retorno ao pop vibrante após sua incursão pelo folk.

A escolha do nome “Azizam” não foi aleatória. Em um teaser compartilhado nas redes sociais, Ed explicou que a palavra significa “meu amor” em persa. Ele também revelou que a faixa nasceu de uma sugestão do produtor e compositor Ilya Salmanzadeh, que o incentivou a explorar referências musicais ligadas à cultura persa.

“Adoro conhecer novas sonoridades conforme viajo pelo mundo. Descobrir mais sobre a música persa foi como abrir as portas para um universo novo e empolgante. O mais interessante foi perceber como certas melodias e ritmos, mesmo diferentes, guardam similaridades com a música tradicional irlandesa, que sempre fez parte da minha vida. Isso só reforça o quanto a música é uma linguagem universal”, escreveu Sheeran em suas redes sociais.

A canção já está disponível para pré-save e também poderá ser adquirida em edições físicas, incluindo CD-single e vinil, através da loja oficial do cantor.

Novo álbum a caminho

O aguardado álbum “Play” ainda não teve sua data de lançamento divulgada, mas Ed Sheeran já revelou que o projeto está finalizado e será acompanhado por diversos videoclipes já gravados. Segundo o próprio artista, este disco tem um espírito mais leve e experimental, trazendo uma proposta divertida e comemorativa para os fãs.

O conceito do novo álbum musical de Ed Sheeran

O cantor britânico Ed Sheeran surpreendeu os fãs ao revelar o título de seu próximo álbum: “Play”. O anúncio foi feito em resposta a um seguidor no Instagram que questionou qual seria o próximo símbolo matemático utilizado pelo artista. A novidade marca uma nova fase na discografia do cantor, que até então vinha utilizando operações matemáticas como títulos de seus álbuns desde 2011, com ” + “, ” x “, ” ÷ “, ” = ” e ” – “.

De maneira descontraída, Ed comentou: “A ironia é que, se você me perguntar qualquer coisa relacionada à matemática, eu falharei em responder. Eu nunca terminei o ensino médio. Mas ‘Play’ está chegando em breve”.

A declaração levantou especulações entre os fãs, que sugeriram que o novo projeto poderia inaugurar uma nova série de álbuns com temas de botões de mídia, como “Pause”, “Stop” e “Rewind”. O cantor, sempre bem-humorado, respondeu brincando que talvez pule o “Skip”. Vale lembrar que, em 2022, ele já havia indicado que pretendia lançar dez discos com títulos baseados em símbolos, mas que os próximos não teriam relação com a matemática.