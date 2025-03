A data de lançamento do álbum solo de Joe Jonas

Joe Jonas, de 35 anos, membro do renomado trio Jonas Brothers, revelou a data de lançamento de seu aguardado álbum solo, “Music For People Who Believe In Love”. Este será o primeiro projeto de Joe sem a participação de seus irmãos Nick e Kevin em mais de uma década. O álbum, inicialmente previsto para outubro de 2024, foi adiado, mas chegará finalmente às plataformas digitais em 23 de maio de 2025.

“Estou muito empolgado em compartilhar esse trabalho com vocês”, declarou Joe Jonas, expressando sua gratidão, esperança e amor por meio das canções que compõem o álbum. Ele descreve a obra como uma reflexão de sua vida e das bênçãos ao seu redor, abordando temas como paternidade, amizade e a alegria de viver fazendo o que ama.

O primeiro single, “Work It Out”, lançado em julho de 2024, já sinalizou o tom positivo e empolgante que o cantor busca transmitir, com a esperança de que sua música traga felicidade e paz aos ouvintes.

Antes de seu retorno à carreira solo, Joe Jonas teve a oportunidade de explorar novos caminhos musicais com a banda DNCE entre 2018 e 2022, além de recentemente lançar o álbum “The Album” com os Jonas Brothers, em 2023. O anúncio do novo trabalho ocorre no auge da turnê comemorativa de 20 anos do grupo, que segue conquistando fãs ao redor do mundo.

Sobre o que é ‘What This Could Be’ de Joe Jonas

Joe Jonas está de volta à cena musical com seu mais recente single, What This Could Be. Em uma semana cheia de expectativa, o cantor compartilhou nas redes sociais sua empolgação com a recepção da música, revelando que decidiu adiar o lançamento de seu próximo álbum, Music for People Who Believe in Love, para fazer ajustes adicionais após a boa aceitação de What This Could Be.

A canção, co-escrita por Jonas, Feist e Dan Nigro, tem um tom reflexivo e é acompanhada por um visualizador que inclui vídeos e fotos pessoais do artista. Musicalmente, What This Could Be destaca-se por sua abordagem emocional, onde Jonas recorda um relacionamento passado. O novo single segue o lançamento de Work It Out, e ambos estarão presentes no aguardado álbum.

Jonas também comentou sobre o processo criativo do novo álbum, que foi inspirado por experiências pessoais e colaborações com outros artistas. Ele busca uma sonoridade que combina letras profundas com melodias animadas, garantindo que o público possa se conectar emocionalmente com a música de forma leve.

“Acho que muitas das canções, mesmo no meu álbum, são emocionais e, às vezes, pesadas, mas também há músicas que são animadas e divertidas,” afirmou. Além disso, o artista revelou que está planejando incluir várias colaborações em seu novo trabalho. Ele acredita que diferentes vozes ajudam a contar histórias de forma mais rica e dinâmica, permitindo que o ouvinte se envolva ainda mais nas narrativas que apresenta.