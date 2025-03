O trailer do novo álbum musical da Miley Cyrus

Miley Cyrus está prestes a marcar mais um capítulo em sua carreira musical com o lançamento de seu nono álbum de estúdio, intitulado Something Beautiful. O disco será disponibilizado ao público no dia 30 de maio pela Columbia Records e trará 13 faixas inéditas.

A produção executiva do projeto foi conduzida pela própria Miley, em parceria com Shawn Everett, renomado produtor canadense conhecido por trabalhos ao lado de The Killers, Alabama Shakes e The War on Drugs. Como complemento à experiência musical, a cantora também estará lançando um filme dirigido pelo cineasta ítalo-canadense Panos Cosmatos, famoso por obras como Beyond the Black Rainbow (2012) e Mandy (2018).

Já há um trailer disponível online para dar um gostinho do que está por vir. A artista também revelou a capa oficial do disco, fotografada por Glen Luchford. Na imagem, Miley surge vestindo uma peça icônica da coleção de alta-costura de Thierry Mugler de 1997, reforçando sua estética arrojada e atemporal.

Inspiração vinda do clássico The Wall

Durante uma entrevista à Harper’s Bazaar, Cyrus compartilhou sua admiração por The Wall, álbum e filme clássico do Pink Floyd. Ela recordou sua primeira experiência assistindo ao longa de 1982 ao lado de um irmão e um amigo, enquanto percorriam a cidade em uma limusine, vestindo casacos de pele e explorando a sonoridade psicodélica sob uma nova perspectiva.

“Sempre tive uma conexão especial com The Wall. A ideia por trás de Something Beautiful é trazer esse mesmo conceito visual e narrativo, mas de um jeito moderno, glamouroso e impregnado de cultura pop”, explicou a cantora.

Definindo seu novo projeto como “hipnotizante”, Miley descreveu o álbum como um reflexo da complexidade emocional humana. “É um trabalho conceitual que busca transformar emoções cruas em arte. Quero que cada música traga uma sensação terapêutica, mesmo quando fala de dor, perda ou transição”, comentou.

Sucesso anterior e o que esperar de Miley em 2025

O último lançamento de Cyrus, Endless Summer Vacation, alcançou o terceiro lugar na parada americana e liderou os rankings em diversos países, incluindo Reino Unido, Austrália e Portugal. Seu single principal, “Flowers”, dominou as paradas de 41 nações e garantiu prêmios como Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo no Grammy.

Nos últimos meses, a cantora manteve um perfil mais discreto, embora tenha participado de projetos musicais com artistas como Pharrell Williams e Beyoncé. Entre suas colaborações recentes, destacam-se uma regravação de “Psycho Killer” para um álbum tributo ao Talking Heads e uma nova versão de “Wrecking Ball” em parceria com sua madrinha, Dolly Parton.