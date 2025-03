Selena Gomez irá ter filhos? Confira o que se sabe

Desde que anunciaram o noivado no final do ano passado, Selena Gomez e Benny Blanco têm compartilhado detalhes sobre sua relação e planos para o futuro. Em uma recente entrevista ao podcast de Jay Shetty, o casal abriu o coração sobre o desejo de construir uma família. Durante a conversa, Benny Blanco revelou que o processo de criação do álbum “I Said I Love You First” foi muito especial para ambos.

“Nós começamos o álbum no nosso quarto e fizemos tudo em casa. Eu nunca tinha trabalhado dessa maneira antes. Foi uma experiência única e meio que misturou a realidade com o processo criativo. Eu queria criar algo que pudéssemos mostrar para nossos filhos no futuro e dizer: ‘Olha o que mamãe e papai fizeram juntos'”, compartilhou o produtor.

Ao ser questionada sobre o tema, Selena Gomez expressou seu carinho por crianças, mas manteve um tom cauteloso. “Não sei o que o futuro reserva, mas eu amo crianças. Tenho uma irmã de 11 anos e sou completamente apaixonada por ela. Continuo envolvida com ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ porque gosto de fazer as crianças sorrirem. Elas são muito especiais. Quando chegar a hora, estarei muito animada para essa fase da minha vida”, afirmou a cantora e atriz.

No entanto, engravidar naturalmente pode representar um grande risco para Selena, devido ao lúpus – doença autoimune com a qual foi diagnosticada. Em uma entrevista para a Vanity Fair, em 2024, ela revelou que uma gestação poderia colocar tanto sua vida quanto a do bebê em perigo. Diante desse cenário, a artista considera outras possibilidades, como a adoção ou a barriga de aluguel.

“Sinto que é uma grande bênção existirem pessoas dispostas a ajudar com barriga de aluguel ou adoção. São alternativas muito reais para mim e, no final das contas, isso não importa. Será meu filho, independentemente da forma como ele chegar”, declarou Selena.

As supostas indiretas de Selena Gomez no álbum novo

Selena Gomez está de volta aos holofotes com o lançamento de seu novo álbum, I Said I Love You First, fruto de uma colaboração com seu noivo, o produtor Benny Blanco. No entanto, a imprensa internacional não perdeu tempo em especular sobre possíveis indiretas para seu ex-namorado, Justin Bieber, mesmo sete anos após o término do relacionamento.

O site da revista People destacou a faixa “You Said You Were Sorry”, que parece refletir sentimentos de um passado conturbado. A letra da música traz versos como “Não penso em você / Feliz sem você / Mais do que algum dia já fui”, que muitos acreditam ser uma alusão à relação com Bieber. Outra parte da canção inclui uma referência a um sonho em que o ex se desculpa: “mas eu tive um sonho / você pedia desculpas, pedia desculpas / desculpas por tudo”. A coincidência com o sucesso de Bieber, “Sorry” (2015), gerou ainda mais especulação, mas vale lembrar que Benny Blanco, parceiro de Selena no álbum, também foi um dos compositores dessa música.

Além disso, o New York Post aponta outra possível conexão em “How Does It Feel to Be Forgotten”. A música contém trechos que poderiam estar ligados ao comportamento de Bieber, com Selena cantando sobre um relacionamento perdido e a percepção de ser esquecida: “porque você entrou, com um sorrisão / falando como se fôssemos amigos”. Essa faixa também foi comparada a “Look at Her Now”, do álbum Rare (2020), que muitos acreditam ser inspirada por seu ex.

Apesar das especulações, Selena Gomez desmentiu qualquer relação direta com seu passado. Em uma entrevista para o Spotify, a cantora explicou que o álbum reflete uma nova fase de sua vida: “A maior parte do álbum não tem nada a ver com o que todos podem pensar. Eu evoluí muito e experimentei a vida com novas pessoas, passei por transições com amigos, perdi pessoas, ganhei outras e vivi uma vida completamente nova.”