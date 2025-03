Jão surpreende fãs ao cortar música durante show Pré-Lollapalooza

No último dia 25 de março, Jão fez um pocket show em São Paulo, como parte dos preparativos para o Lollapalooza, evento que ocorrerá nos próximos dias. Durante a apresentação, o cantor teve um momento inusitado ao revelar um detalhe curioso dos bastidores: ele teve que cortar uma música da setlist porque não lembrava a letra.

“Hoje, eu tinha planejado uma música para o show, mas, no camarim, enquanto me preparava, percebi: ‘acho que não lembro como canta’. Então, resolvi tirá-la da setlist. Vocês nunca vão saber qual foi”, explicou Jão para o público, que, claro, não perdeu a chance de se divertir com o momento descontraído.

Imediatamente, alguns fãs começaram a especular sobre qual canção poderia ter sido cortada, com um fã gritando que seria “Álcool”, o primeiro single de Jão, lançado em 2017. No entanto, o cantor logo desmentiu a ideia e brincou:

“Claro que não. Essa eu sei cantar até hoje!”, fazendo questão de dar uma palhinha para comprovar seu domínio da música.

A interação espontânea de Jão com o público, além de mostrar sua sinceridade, criou uma atmosfera ainda mais íntima e descontraída, caracterizando sua personalidade e relação próxima com os fãs. Após o breve episódio, o cantor continuou com sua performance, que contou com hits consagrados de sua carreira.

Jão: O último show antes de um Merecido Hiato

O show foi mais um capítulo da SUPERTURNÊ, que está chegando ao fim. Jão anunciou que, após o Lollapalooza, fará uma pausa para descansar. Ele revelou que, além de descansar, pretende aproveitar esse período para fazer coisas simples, mas significativas, como passar tempo com seus gatos e se dedicar a momentos de lazer pessoal.

“Eu quero dar um tempo, fazer coisas simples. Como, por exemplo, uma festa com meus amigos e ficar no sofá com meus gatos, assistindo a várias coisas, sem fazer nada. Acho que todos precisamos disso de vez em quando”, compartilhou com sinceridade o cantor, que recentemente conquistou ainda mais a mídia e os corações de seus fãs com o sucesso de sua turnê.

Com o Lollapalooza à vista, Jão se prepara para encerrar sua agenda de shows para 2024 de forma grandiosa. Sua performance no festival, marcada para a sexta-feira, 28 de março, promete ser um marco, não apenas pela energia contagiante que o cantor sempre imprime nos palcos, mas também por ser o último show de uma fase intensa de sua carreira. O evento está com ingressos esgotados, refletindo o sucesso estrondoso de Jão e sua conexão com o público.

Após esse show, o cantor promete um período de introspecção e descanso, algo que ele considera essencial para recarregar as energias e se renovar artisticamente. A pausa foi muito bem planejada e aguardada por Jão, que mostrou, ao longo de sua carreira, que sabe equilibrar a carreira intensa com momentos de autoconhecimento e cuidado pessoal.

Com uma carreira consolidada e uma legião de fãs fervorosos, Jão já anunciou que, após seu descanso, trará novas surpresas para seus admiradores. Até lá, o cantor poderá aproveitar o merecido tempo longe dos palcos, com a promessa de voltar ainda mais fortalecido.