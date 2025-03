Lady Gaga opta por arenas em nova turnê e explica escolha

Lady Gaga está pronta para retornar aos palcos com sua primeira turnê em três anos. A cantora anunciou as datas da “Mayhem Ball Tour” e surpreendeu os fãs ao optar por arenas em vez de estádios, uma estratégia que contrasta com sua última turnê mundial, “Chromatica Ball Tour” (2022), que esgotou ingressos em espaços gigantescos ao redor do mundo.

Em comunicado oficial, Lady Gaga explicou sua decisão de trocar estádios por arenas:

“Escolhemos arenas desta vez para me dar a oportunidade de controlar os detalhes do show de uma forma que você simplesmente não consegue em estádios. Mal posso esperar para apresentar esse show, que foi concebido para ser uma experiência teatral e eletrizante, trazendo à vida o conceito de MAYHEM exatamente como o imaginei”, afirmou a artista.

A escolha de espaços menores também segue uma tendência recente adotada por outros grandes nomes do pop. Katy Perry, por exemplo, também optou por arenas para sua nova turnê, “The Lifetimes Tour”, uma estratégia que gerou alta demanda e esgotamento rápido de ingressos.

Em Paris, ambas as cantoras passarão pela Accor Arena, com capacidade para 20,3 mil espectadores. Durante a “Chromatica Ball Tour”, Gaga se apresentou para 78 mil pessoas no Stade de France, mostrando a diferença de abordagem entre as duas turnês.

A tendência se repete em diversas cidades. Em Toronto, Gaga se apresentará na Scotiabank Arena, que comporta 19,8 mil pessoas, em contraste com seu show anterior no Rogers Centre, que reuniu 47 mil fãs. Em Chicago, o United Center substituirá o Wrigley Field como local de seu show, reduzindo a capacidade de 43 mil para 23,5 mil espectadores.

A turnê percorrerá a América do Norte e a Europa, com datas estrategicamente distribuídas. Confira alguns dos principais shows marcados:

Julho: Las Vegas, NV (T-Mobile Arena)

Las Vegas, NV (T-Mobile Arena) Agosto: New York, NY (Madison Square Garden)

New York, NY (Madison Square Garden) Setembro: Toronto, ON (Scotiabank Arena)

Toronto, ON (Scotiabank Arena) Outubro: London, UK (The O2)

London, UK (The O2) Novembro: Paris, France (Accor Arena)

Lady Gaga: O maior show da carreira no Brasil

Antes de dar início à turnê oficial, Lady Gaga fará um show histórico e gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. Com expectativa de público de um milhão de pessoas, este será o maior show da carreira da artista.

Os fãs terão a chance de garantir um lugar na área VIP por meio de sorteios promovidos pelos patrocinadores do evento. Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, compartilhou detalhes da estrutura montada para a apresentação:

“Teremos um palco projetado especialmente para Lady Gaga com um total de 1.260 m². Para facilitar a visibilidade do público, ele estará elevado a 2,20 metros da base na areia. Haverá um painel de LED de última geração ao fundo, além de 10 telões espalhados pela praia para garantir que todos possam acompanhar a performance da cantora.”

A “Mayhem Ball Tour” promete ser um marco na carreira de Lady Gaga, oferecendo uma experiência mais próxima e intimista para os fãs, sem perder o impacto visual e performático característico da artista.