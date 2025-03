Zayn emociona fãs ao cantar hit do One Direction pela primeira vez - (crédito: TMJBrazil)

O cantor britânico Zayn Malik surpreendeu seu público ao revisitar o repertório do One Direction em sua apresentação na Cidade do México, na última terça-feira (25/3).

Pela primeira vez em dez anos, o artista incluiu a faixa “Night Changes” em sua setlist, emocionando os fãs presentes no Palacio de los Deportes.

Ao iniciar a performance da canção, Zayn fez um breve comentário sobre o momento especial. “Eu não canto essa música há dez anos. Isso foi maravilhoso. Quase chorei”, revelou o cantor, visivelmente tocado.

A escolha da música não foi aleatória. “Night Changes” foi lançada em 2014 como parte do álbum Four, o último trabalho do One Direction com a participação de Zayn antes de sua saída do grupo em março de 2015. A faixa, que sempre teve um lugar especial no coração dos fãs, ganhou um novo significado ao ser interpretada pelo cantor em sua primeira turnê solo.

Nos últimos anos, “Night Changes” voltou a ganhar relevância entre os fãs, especialmente após a trágica morte de Liam Payne em 2024. Na semana do falecimento, a música alcançou a 31ª posição na Billboard Hot 100 e teve um aumento expressivo de 416% nos streams globais, entrando também no ranking da Billboard Global 200.

Esse impacto inesperado demonstrou a força emocional da faixa e seu significado para os admiradores do One Direction, que continuam acompanhando a trajetória solo dos ex-integrantes da banda.

Zayn Malik e seu novo capítulo musical

Desde sua saída do One Direction, Zayn tem explorado uma sonoridade própria, lançando quatro álbuns solo e se consolidando como um artista independente. Durante esse período, ele também se tornou pai de uma menina, fruto de seu relacionamento com a modelo Gigi Hadid. Entretanto, devido a desafios com sua saúde mental, o cantor evitou turnês e aparições públicas por um longo tempo.

A Stairway to the Sky Tour marca seu retorno definitivo aos palcos e representa um novo momento em sua carreira. A turnê, que estava originalmente programada para 2024, foi adiada devido ao falecimento de Liam Payne e só começou no fim do ano passado. Agora, com 22 apresentações confirmadas entre Europa e América do Norte, Zayn finalmente retoma o contato direto com seus fãs, entregando performances emocionantes e resgatando momentos importantes de sua trajetória musical.

O show no México reforçou a conexão do artista com sua base de fãs, provando que, mesmo após uma década, a música do One Direction ainda tem um impacto profundo em sua vida e na de seus admiradores.