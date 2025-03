A música de Elton John sobre a própria futura morte

O lendário cantor britânico Elton John revelou ter vivido um dos momentos mais emocionantes de sua carreira ao gravar uma música que reflete sobre sua própria mortalidade. O artista, que completa 78 anos nesta terça-feira (25), compartilhou a experiência ao falar sobre a canção “When This Old World Is Done With Me” (“Quando Este Velho Mundo Terminar Comigo”, em tradução livre), faixa de seu novo álbum colaborativo com a cantora e compositora americana Brandi Carlile, intitulado Who Believes in Angels?.

Durante entrevista ao podcast Smartless, Elton detalhou o impacto emocional que teve ao compor a melodia para a letra escrita por Bernie Taupin, seu parceiro musical de longa data. O cantor revelou que foi tomado por uma profunda comoção ao refletir sobre sua família — os filhos Zachary Jackson, de 14 anos, e Elijah Joseph, de 12, além do marido, David Furnish, de 62 anos.

“Eu estava compondo a melodia para a letra do Bernie e, no início, achei tudo muito bonito. Mas, ao chegar no refrão, percebi que a canção tratava da minha própria despedida. Quando você chega à minha idade, inevitavelmente começa a se questionar sobre o tempo que ainda lhe resta. Pensei em meus filhos, no meu marido… e simplesmente desmoronei. Chorei por 45 minutos sem conseguir parar, e tudo foi registrado pelas câmeras”, confessou o cantor.

O momento emocionante foi capturado e incluído no documentário Elton John: Never Too Late, lançado em 2024 na plataforma Disney+. Brandi Carlile, que acompanhava a gravação, destacou a autenticidade da cena, classificando-a como um retrato de vulnerabilidade genuína.

“Quero que as pessoas vejam isso, porque é um instante real, humano, e até um pouco desconcertante. Quando ele chegou ao refrão, a voz começou a embargar e percebi que algo profundo estava acontecendo. Foi um momento de verdade, daqueles que a gente vive sem lembrar que há uma câmera ligada”, comentou Brandi.