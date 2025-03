A versão deluxe de ‘Eu Nunca Fui Embora’ da Fresno

Manter-se relevante por um quarto de século no rock nacional é um feito para poucos, e a Fresno segue firme nessa jornada. Sem interrupções na carreira, a banda formada por Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria) continua inovando e se conectando com sua fiel base de fãs. Agora, o grupo se prepara para um novo capítulo dentro da era “ENFE” com o lançamento da edição deluxe do álbum “Eu Nunca Fui Embora”. O disco expandido chega às plataformas de streaming no dia 4 de abril e promete emocionar os ouvintes com conteúdo inédito.

Entre as novidades da versão deluxe, estão sete faixas extras, incluindo um cover da música “Disk Me”, de Pabllo Vittar, além de registros ao vivo da turnê. O projeto também traz interpretações reinventadas de canções como “Camadas” e “Eu Nunca Fui Embora” no formato “Sabor Churrasco”. Segundo Lucas Silveira, essa abordagem busca uma atmosfera ainda mais despojada e orgânica. “Geralmente, versões acústicas levam arranjos mais lentos, com pianos e orquestrações. Aqui, quisemos algo diferente, como se estivéssemos tocando em um churrasco, apenas com voz e violão, na forma mais pura possível”, explica o vocalista.

Outro destaque do relançamento é a versão alternativa de “Se Eu For Eu Vou Com Você”, originalmente gravada com NX Zero. Nessa nova roupagem, a faixa conta apenas com os vocais de Lucas e uma produção completamente repaginada, oferecendo uma perspectiva renovada da canção.

Tudo sobre a parceria entre Fresno e Chitãozinho e Xororó em ‘Camadas’

A Fresno e a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó uniram forças para lançar uma nova versão da música Camadas, parte do álbum Eu Nunca Fui Embora.

A parceria, que remete ao icônico encontro no Estúdio Coca-Cola em 2008, reforça a conexão de longa data entre a banda de rock e a dupla sertaneja. Lucas Silveira, vocalista da Fresno, relembra com carinho o início da colaboração: “Nossa amizade começou ali, e desde então os fãs associam muito a gente. Aquele projeto foi decisivo para nossa trajetória.”

Recentemente, em junho, Lucas deu uma prévia do que estava por vir ao dividir o palco com Chitãozinho e Xororó em um festival em São Paulo, apresentando canções da Fresno, entre elas Camadas. A música, com sua sonoridade híbrida, chamou a atenção dos irmãos, que sempre brincaram sobre o tom sertanejo presente na faixa. “Por muito tempo falávamos que ‘Camadas’ era super sertaneja, e agora provamos isso”, comenta Lucas.

O lançamento de Camadas marca o início da segunda fase do álbum Eu Nunca Fui Embora, que contará com seis faixas inéditas e essa colaboração especial como faixa bônus. A banda, conhecida por sua capacidade de surpreender, promete revelar feats e detalhes adicionais do álbum próximo ao lançamento.