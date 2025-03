O que Selena Gomez disse sobre antigos relacionamentos

A cantora e atriz Selena Gomez, atualmente com 32 anos, compartilhou reflexões sinceras sobre sua jornada de amadurecimento emocional e os aprendizados que adquiriu ao longo dos anos em seus relacionamentos. Durante uma participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, ao lado do noivo Benny Blanco, ela abriu o coração sobre como sua visão sobre amor e convivência evoluiu com o tempo.

No bate-papo, Selena abordou temas como a resolução de conflitos e a intensidade emocional que algumas discussões podem alcançar. Com uma trajetória marcada por relacionamentos de grande repercussão, incluindo envolvimentos com Justin Bieber, The Weeknd, Taylor Lautner e Nick Jonas, a artista confessou que precisou de um longo período de autoconhecimento antes de se sentir pronta para um novo compromisso.

“Eu já carregava um sentimento de culpa desde o início. Em experiências anteriores, percebo que fui muito reativa e emocionalmente impulsiva. Acho que foi por isso que permaneci solteira por cinco anos, porque realmente precisava me reconstruir”, explicou a cantora, destacando a importância desse tempo para sua evolução pessoal.

Selena também revelou que, caso tivesse encontrado Benny Blanco em outro momento de sua vida, talvez não estivesse emocionalmente preparada para viver esse relacionamento. “Sempre disse a ele que não era uma questão de não querer estar juntos, mas sim que, dez anos atrás, eu não teria a maturidade emocional para isso. Não acho que ele mereceria lidar com os desafios que enfrentei no passado”, refletiu a artista, que assumiu o romance com o produtor musical em 2023.

A estrela destacou ainda que os aprendizados adquiridos ao longo do tempo fizeram com que ela valorizasse ainda mais a estabilidade e a compreensão dentro de um relacionamento. “Cometi erros, aprendi lições valiosas e quero que tudo seja feito da maneira certa agora. Acho que, no passado, eu tinha uma necessidade constante de estar certa, o que tornava tudo mais difícil. Mas Benny tem uma forma incrível de tornar as coisas mais leves, compreensivas. Se em algum momento me sinto frustrada, ele é rápido em entender e trazer equilíbrio”, concluiu.

Selena Gomez irá ter filhos? Confira o que se sabe

Desde que anunciaram o noivado no final do ano passado, Selena Gomez e Benny Blanco têm compartilhado detalhes sobre sua relação e planos para o futuro. Em uma recente entrevista ao podcast de Jay Shetty, o casal abriu o coração sobre o desejo de construir uma família. Durante a conversa, Benny Blanco revelou que o processo de criação do álbum “I Said I Love You First” foi muito especial para ambos.

“Nós começamos o álbum no nosso quarto e fizemos tudo em casa. Eu nunca tinha trabalhado dessa maneira antes. Foi uma experiência única e meio que misturou a realidade com o processo criativo. Eu queria criar algo que pudéssemos mostrar para nossos filhos no futuro e dizer: ‘Olha o que mamãe e papai fizeram juntos’”, compartilhou o produtor.

Ao ser questionada sobre o tema, Selena Gomez expressou seu carinho por crianças, mas manteve um tom cauteloso. “Não sei o que o futuro reserva, mas eu amo crianças. Tenho uma irmã de 11 anos e sou completamente apaixonada por ela. Continuo envolvida com ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’ porque gosto de fazer as crianças sorrirem. Elas são muito especiais. Quando chegar a hora, estarei muito animada para essa fase da minha vida”, afirmou a cantora e atriz.

No entanto, engravidar naturalmente pode representar um grande risco para Selena, devido ao lúpus – doença autoimune com a qual foi diagnosticada. Em uma entrevista para a Vanity Fair, em 2024, ela revelou que uma gestação poderia colocar tanto sua vida quanto a do bebê em perigo. Diante desse cenário, a artista considera outras possibilidades, como a adoção ou a barriga de aluguel.

“Sinto que é uma grande bênção existirem pessoas dispostas a ajudar com barriga de aluguel ou adoção. São alternativas muito reais para mim e, no final das contas, isso não importa. Será meu filho, independentemente da forma como ele chegar”, declarou Selena.