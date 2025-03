Como está a atual relação de Chappell Roan com os fãs

A cantora Chappell Roan, que recentemente ganhou destaque na mídia por criticar o comportamento abusivo de alguns fãs, revelou que sua interação com o público mudou drasticamente nos últimos meses. Em entrevista ao podcast Call Her Daddy, divulgado na quarta-feira (26 de março), a artista afirmou que muitos admiradores agora evitam abordá-la, possivelmente temendo ultrapassar limites.

“Acho que as pessoas têm medo de mim”, declarou Roan durante a conversa com a apresentadora Alex Cooper. “Fiz um grande alarde sobre as pessoas não falarem comigo, então elas simplesmente não falam”. A cantora destacou ainda que essa distância se estende a outros artistas que a acompanham, relatando que amigos famosos percebem um “campo de força” ao redor dela, tornando as interações menos frequentes.

A polêmica teve início cerca de sete meses atrás, quando Roan expôs nas redes sociais a pressão e as situações incômodas que enfrentava devido ao assédio de alguns admiradores. A cantora denunciou casos de contatos físicos sem consentimento, perseguição de familiares e tentativa de rastreamento de sua localização. “As mulheres não devem nada a ninguém”, desabafou na época.

Apesar de sentir que sua postura impactou a forma como os fãs interagem com ela, Roan esclareceu que não teve intenção de afastá-los, mas sim de estabelecer limites. “Dói ter que fazer isso, sei que machuca algumas pessoas. Elas sentem que estou sendo desrespeitosa, como se devesse algo a elas. Mas eu não estou reclamando do sucesso, estou reclamando de comportamentos assustadores”, explicou. A cantora reforçou que aprecia a admiração do público, mas espera que sua privacidade seja respeitada. “Não é normal que me abordem para tirar uma foto quando estou chorando ou discutindo com minha namorada”, exemplificou.

Roan também abordou a rápida ascensão de sua carreira, destacando o impacto que a fama repentina teve em sua vida. Em 2024, seu hit Good Luck, Babe! conquistou posições de destaque na Billboard Hot 100, alavancando sua popularidade em festivais e com o álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess. “Tudo aconteceu da noite para o dia”, contou.

Com o aumento da notoriedade, vieram também situações desconfortáveis e ameaças. A cantora comparou essa fase a uma “segunda puberdade”, marcada por mudanças bruscas e sentimentos de vulnerabilidade. Em meio a esses desafios, Roan revelou um conselho que recebeu de Katy Perry: “Ela veio até mim e disse apenas: ‘Não leia os comentários, querida. Tchau, tchau'”, relembrou, rindo.

A artista enfatizou o quão assustador pode ser perceber que desconhecidos têm acesso a detalhes íntimos de sua vida, incluindo números de voos. “Você não tem noção de quantas pessoas te observam. Algumas realmente desejam o seu mal. É insano”, desabafou.