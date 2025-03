O motivo de Dave Grohl não cantar músicas do Nirvana

O fim do Nirvana ocorreu de maneira abrupta e dolorosa com a morte de Kurt Cobain, em 1994. O impacto foi tão intenso que Dave Grohl cogitou abandonar a música. No entanto, ele decidiu seguir adiante e deu início ao Foo Fighters. No começo, Grohl gravou todos os instrumentos sozinho, mas logo transformou o projeto em uma banda completa, assumindo os vocais e a guitarra.

Desde então, o Foo Fighters construiu sua própria identidade musical, sem se apoiar no repertório do Nirvana. Em uma entrevista concedida à Classic Rock em 2022, Dave Grohl explicou o motivo pelo qual nunca canta músicas de sua antiga banda nos shows do Foo Fighters, apesar de dividir o palco com Pat Smear, que também fez parte do Nirvana durante turnês.

Recordações de um tempo marcante

Refletindo sobre seus dias no Nirvana, Grohl relembrou a intensidade da conexão com a música e com o público:

“Quando entrei para a banda, foi um momento incrível. Dormia no sofá de Kurt, ensaiávamos em um celeiro e tocávamos com energia pura. O público do Nirvana sentia essa conexão e isso era algo maravilhoso.”

Mas quando questionado sobre a razão de nunca interpretar músicas do Nirvana nos shows do Foo Fighters, ele foi direto. Embora já tenha tocado canções da antiga banda em ocasiões especiais, nunca assumiu os vocais.

“Eu não me sentiria confortável cantando uma música que Kurt cantou. Em casa, me sinto bem tocando essas canções na bateria, e adoro quando posso tocá-las ao lado de Krist (Novoselic) e Pat (Smear), mas com outro vocalista.”

Sonhos com Kurt Cobain e lembranças que persistem

Durante a entrevista, Grohl revelou que, mesmo anos depois, ainda sonhava com Kurt Cobain e imaginava um cenário alternativo onde o Nirvana ainda existia.

“Tenho sonhos em que ainda estamos no Nirvana, prontos para tocar em uma arena vazia. Parece tão real que, por um momento, acredito que nunca deixamos de ser uma banda.”

No entanto, esses devaneios não o fazem revisitar frequentemente o catálogo do Nirvana.

“Não me sento em casa para ouvir ‘Smells Like Teen Spirit’ sozinho. Isso apenas me lembra que o gênio por trás dessas músicas já não está mais aqui. É uma sensação agridoce.”