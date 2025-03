Tudo sobre o single ‘Sofrimento Simultâneo’ de Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima promete emocionar os fãs com o lançamento de sua nova música, “Sofrimento Simultâneo”. A faixa inédita foi registrada durante a gravação do projeto “O Embaixador Classic”, realizado em Balneário Camboriú (SC), mesmo evento que originou o sucesso “Proibido Terminar”, lançado em fevereiro e que já ultrapassa 25 milhões de visualizações.

A nova canção traz uma forte carga emocional e retrata o impacto de um término amoroso que afeta não apenas o casal, mas também toda a família envolvida. A composição, assinada por Matheus Araújo, Cristian Luz e Mateus Candotti, inclui versos marcantes como: “Minha mãe, meus irmãos / Não vai ter um que não fique mal / A relação foi a dois, mas aqui todo mundo te amou igual”. O single chega ao público por meio dos selos Balada Music e Sony Music.

Gusttavo Lima, conhecido por interpretar músicas que retratam histórias reais e sentimentos profundos, acredita que muitos poderão se identificar com a nova faixa. “Sempre gostei de canções que traduzem momentos da vida das pessoas. ‘Sofrimento Simultâneo’ é uma dessas músicas que falam direto ao coração, e o videoclipe também está incrível, capturando toda a energia do ‘O Embaixador Classic’, um evento único e com um conceito diferenciado”, destaca o artista, que segue focado em sua trajetória musical e empresarial, ao TMJ Brazil.

Além deste lançamento, Gusttavo Lima já está preparando novidades para 2025. Entre os projetos futuros, destaca-se a produção de um álbum em espanhol, que está sendo desenvolvido em Miami (EUA). Essa iniciativa faz parte de sua estratégia para ampliar sua presença no mercado latino e consolidar sua carreira internacional.

Gusttavo Lima abandona candidatura à presidência e foca em carreira internacional

Pouco mais de dois meses após surpreender o público com o anúncio de que disputaria a presidência do Brasil em 2026, Gusttavo Lima voltou atrás e decidiu abandonar sua candidatura.

O cantor justificou a mudança de planos citando a oposição de familiares e amigos, além das dificuldades impostas pelo cenário político nacional. Agora, seu foco estará na expansão da carreira internacional e na criação do Instituto Gusttavo Lima, destinado a ações sociais voltadas para idosos.

Segundo o próprio artista, o entusiasmo inicial com a política foi freado pelo alto nível de polarização que deve marcar as eleições de 2026. A pressão da família também foi decisiva para que o sertanejo repensasse sua incursão na política.