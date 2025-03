Por que Gabi Melim escondeu paralisia facial dos fãs

A cantora e compositora Gabi Melim, de 30 anos, compartilhou recentemente que passou por um segundo episódio de Paralisia de Bell, uma condição que afeta temporariamente os músculos de um lado do rosto. No entanto, diferentemente da primeira vez, que tornou pública em junho de 2024, a artista optou por manter a recaída em sigilo para evitar preocupações entre seus fãs.

Em entrevista à CNN, Gabi garantiu que hoje está completamente recuperada, mas destacou que o período foi desafiador. “No início, precisei cancelar minha turnê e não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Depois veio o diagnóstico da Paralisia de Bell, mas a causa ainda era um mistério. Foi muito difícil para mim porque sempre tive um compromisso sério com quem me acompanha”, revelou.

Os médicos posteriormente associaram a condição a altos níveis de estresse e ansiedade, resultado de um ritmo acelerado de trabalho. Após um mês de tratamento, Gabi enfrentou uma nova ocorrência da paralisia. “Ainda não estava totalmente curada e já tinha voltado aos compromissos. Isso acabou desencadeando o problema novamente”, contou.

Agora, a cantora busca um equilíbrio maior entre a vida pessoal e profissional. Sua turnê solo, intitulada Gabriela, iniciada em 20 de março na Casa Cultura, em São Paulo, está sendo planejada com espaçamentos entre as datas para garantir um ritmo mais saudável.

Desde o fim da banda Melim, que formava ao lado dos irmãos Rodrigo e Diogo, Gabi tem trilhado sua carreira solo com entusiasmo. “Esse é um momento de renascimento, onde posso expressar plenamente o que acredito artisticamente”, disse. Ainda assim, ela garante que os sucessos da antiga banda seguem vivos em seus shows.

“Tenho um orgulho imenso do que construímos com a Melim. Tudo o que criamos continua ressoando nas pessoas, e isso é incrível. O sucesso da banda não me assombra, pelo contrário, me fortalece”, finalizou a artista.