Ed Sheeran anuncia sequência de cinco álbuns

Ed Sheeran surpreendeu os fãs ao confirmar que está preparando uma nova série de álbuns, desta vez inspirada em símbolos de botões de reprodutores de música. O primeiro disco dessa fase será “Play”, dando início a uma sequência que incluirá também “Pause”, “Fast Forward”, “Rewind” e “Stop”.

A revelação aconteceu durante sua participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, onde o cantor explicou sua visão para os próximos anos de sua carreira.

Desde o início de sua trajetória musical, Ed Sheeran seguiu uma temática baseada em símbolos matemáticos. Seu álbum de estreia, “+” (2011), foi seguido por “x” (2014), “÷” (2017), “-” (2023) e “=” (2021), criando uma identidade visual e conceitual marcante. Agora, com “Play”, o artista dá um novo passo e introduz uma temática mais ligada à experiência musical cotidiana.

“Quando eu tinha cerca de 18 anos, pensei em fazer dez álbuns com uma temática específica. Primeiro, usei os símbolos matemáticos e agora vou explorar esses novos conceitos baseados em botões de reprodutores de música”, contou o cantor na entrevista.

A ideia de criar uma série de dez álbuns também foi inspirada no cineasta Quentin Tarantino, famoso por sua intenção de encerrar sua carreira cinematográfica após o décimo filme.

“Eu sou obcecado por Tarantino e sempre gostei dessa ideia de trabalhar com um limite criativo”, explicou Ed Sheeran. Além de seus cinco álbuns matemáticos, ele também lançou projetos paralelos como “No. 6 Collaborations Project” (2019) e “Autumn Variations” (2023), consolidando uma trajetória versátil e inovadora.

Ed Sheeran: Um álbum póstumo em planejamento

Durante a entrevista, Ed Sheeran também revelou uma ideia intrigante para um projeto futuro: um álbum póstumo chamado “Eject”. “Penso em gravar um álbum ao longo da minha vida e incluir no meu testamento que ele será lançado apenas depois da minha morte”, afirmou o cantor. Ele comparou essa proposta ao impacto que teria se uma lenda como Paul McCartney tivesse um disco inédito contendo músicas compostas em diferentes fases da vida.

Por enquanto, os fãs podem esperar ansiosamente pelo lançamento de “Play”. Embora a data oficial do álbum ainda não tenha sido anunciada, o primeiro single, “Azizam”, já está confirmado para 4 de abril. O título da música significa “meu amor” em persa, indicando uma possível influência multicultural no novo trabalho do artista.

Com essa nova fase, Ed Sheeran reafirma sua capacidade de se reinventar e continuar relevante no cenário musical global. Resta agora aguardar as próximas revelações sobre “Play” e os demais discos dessa promissora sequência.