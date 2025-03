Isis de Oliveira fala das críticas por procedimentos estéticos: "Cobrança disfarçada"

Isis de Oliveira, conhecida por papéis marcantes em novelas como Roque Santeiro e Que Rei Sou Eu?, continua recebendo elogios por sua beleza nas redes sociais. No entanto, a atriz também lida com críticas sobre sua aparência, especialmente após realizar procedimentos estéticos. "As pessoas falam ‘você não parece a mesma’. Não, eu não sou a mesma. Tenho mais de 50 anos, uma vida cheia de alegrias e muito sofrida", desabafou. Ela ressalta que, em vez de reconhecimento por se manter bem, enfrenta cobranças machistas, mas prefere focar no apoio positivo de seus seguidores.

Desde 2011, Isis mantém um perfil ativo no Instagram, onde compartilha momentos da carreira e vídeos divertidos, conquistando um público bem-humorado. "Muita gente me conheceu agora, por causa dos meus vídeos. Além de eu trazer cenas de novelas e falar de mim, os vídeos divertidos fazem sucesso", comentou. No entanto, nem tudo são flores: a atriz revela que precisa lidar com mensagens invasivas e maldosas. "Logo bloqueio. Não tenho mais idade para ficar sofrendo com maldade de rede social", pontuou.

Além de comentários críticos, Isis também recebe abordagens inusitadas, incluindo nudes enviados por estrangeiros. "Muito estrangeiro cisma comigo. É engraçado, mas perigoso", contou. Segundo a atriz, muitas dessas mensagens vêm acompanhadas de propostas inadequadas, demonstrando uma visão distorcida sobre mulheres estrangeiras.

Apesar das dificuldades, o que mais a incomoda é a falta de apoio entre as próprias mulheres. "O que me agride mais são mulheres daqui sem sororidade, fazendo comentários maldosos", lamentou. Ainda assim, Isis segue compartilhando sua rotina com leveza e bom humor, priorizando as mensagens de carinho e incentivo que recebe.