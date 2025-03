Odete Roitman vence The Masked Singer; saiba quem era o artista na fantasia

Odete Roitman vence o The Masked Singer - (crédito: Reprodução)

A uma dia da estreia do remake de Vale tudo, a vilã Odete Roitman consagra-se a campeã da quinta temporada do The Masked Singer Brasil, neste domingo (30/3). Por trás da icônica fantasia, estava o ator Diego Martins, o Kelvin de Terra e Paixão (2023).

O segundo lugar da temporada, ficou para Foguinho, personagem de Cobras & Lagartos (2006) imortalizado por Lázaro Ramos. A fantasia foi defendida pelo ator Jonathan Azevedo. Já em terceiro lugar ficou com Sol, a protagonista evangélica de Vai na fé, de 2023. Jeniffer Nascimento, que também já havia ganhado o reality show musical Popstar, estava por trás da máscara.

A primeira temporada apresentada por Eliana trouxe uma homenagem às telenovelas, com personagens icônicos como Tieta (Claudia Ohana, intérprete da personagem de Betty Faria na primeira fase), Juma (Giovana Cordeiro), Candinho (Douglas Silva), Penha (Karine Alves), Nazaré Tedesco (Nany People), Jesuíno (Paulo Lessa), Jade (Maria Beltrão), Catarina e Petruchio (Maria Cecília e Rodolfo), Vlad (Carmo Dalla Vecchia), Dona Lurdes (Cacau protasio), Carminha (Sandra Annemberg), Bruno Mezenga (Marcos, da dupla com Belutti) e Ruth e Raquel (Scheila Carvalho e Sheila Melo).

Um dos destaques desta temporada foi a participação de Tony Ramos no júri. O veterano da TV Globo brilhou ao longo dos episódios.