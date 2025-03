Como será a sonoridade do próximo álbum de Anitta

Anitta revelou novidades sobre seu aguardado álbum previsto para 2025, e as expectativas dos fãs só aumentam. Em entrevista à Billboard Brasil, a cantora explicou que o projeto terá duas partes distintas: uma focada no reggaeton, seguindo a linha que consagrou sua carreira internacional, e outra mais experimental e pessoal, refletindo sua identidade como Larissa, seu nome de batismo.

“Os fãs sempre pediram um álbum de reggaeton, e esse projeto entrega isso. Mas também traz um lado meu mais íntimo, sem seguir fórmulas, com músicas que me trazem paz e bem-estar”, disse a artista. A decisão reflete sua vontade de explorar novas sonoridades sem perder a essência que seu público ama.

A dualidade entre Anitta e Larissa

O conceito do álbum vai além da música e se conecta com o documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, lançado recentemente pela Netflix. No filme, a artista reflete sobre os desafios de equilibrar sua identidade pessoal com a persona pública. Esse contraste também estará presente no novo disco, especialmente em faixas mais introspectivas, como “Larissa”, que já foi apresentada no longa.

“O álbum traz o reggaeton que a galera gosta, mas também uma sonoridade que tem a ver com minha essência, com o que eu ouvia na adolescência. A letra é mais romântica e vulnerável, o que se alinha com a Larissa que o público está conhecendo agora”, explicou Anitta.

Foco em novas experiências e liberdade artística

A cantora, que sempre esteve no topo das paradas, agora busca um novo ritmo de vida. Prestes a completar 32 anos, ela revelou que está desacelerando o trabalho e priorizando outras realizações pessoais. Não há previsão de turnê para este ano, uma mudança significativa para quem sempre esteve em grandes palcos ao redor do mundo.

“Me sinto mais livre porque não tenho mais a pressão de fazer sucesso a qualquer custo. Agora posso testar novas sonoridades, experimentar o que ninguém espera, e se flopar, tudo bem. O importante é seguir minha verdade”, concluiu.