O forte desabafo de Zé Neto sobre depressão e afastamento dos palcos

O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, compartilhou um emocionante relato sobre a fase difícil que enfrentou recentemente devido à depressão. Durante uma conversa com o Frei Gilson em uma live, o artista abriu o coração e revelou como sua vida estava sendo consumida por vícios que o afastavam de si mesmo.

“Eu estava viciado em tudo que me tirava de mim”, confessou o cantor. Segundo ele, o abuso de bebidas alcoólicas, medicamentos e o uso do cigarro eletrônico o levaram a um estado de destruição. “De tudo que fiz, o cigarro eletrônico é o que mais me arrependo. Até hoje ainda pago o preço, mas estou, graças a Deus, sendo restituído”, disse.

Agora, Zé Neto afirma estar vivendo uma nova fase, baseada na fé e no convívio com sua família. Ele destacou que seus verdadeiros prazeres atualmente são momentos simples, mas genuínos: “Hoje a minha vida é outra. Meus prazeres são ficar com minha família, ir à missa, brincar com meus filhos. O resto, é só o resto”, refletiu.

A conversa com Frei Gilson foi marcada por emoção e espiritualidade. O sacerdote realizou uma oração especial pela vida do sertanejo, pedindo força para que ele continue firme em seu propósito e seja um exemplo de superação para outras pessoas.