Sobre o que Ariana Grande fala em ‘Hampstead’

Ariana Grande emocionou seus fãs ao lançar “Hampstead”, uma das faixas mais sentimentais de sua carreira. A música faz parte da versão deluxe de seu álbum Eternal Sunshine Deluxe: Brighter Days Ahead e já está tocando os corações de muitos ouvintes.

A canção parece abordar um capítulo especial na vida da cantora, especialmente seu relacionamento com o ator Ethan Slater. Durante as gravações do filme Wicked, Ariana viveu em Hampstead, um charmoso bairro de Londres, e se inspirou nesse período para compor a música. “Eu estava em Hampstead quando estive aqui e adorei minhas caminhadas no Heath. Adorei passear e visitar diferentes lojas, lugares e pubs”, revelou a artista em entrevista à Radio 1.

Com versos introspectivos e melancólicos, Ariana faz referência a mudanças pessoais e profissionais que marcaram sua vida nos últimos tempos. Em um trecho da música, ela canta: ‘Deixei meu coração em um pub em Hampstead / E perdi minha mente de um jeito bom / Joguei minha reputação fora, mas nos poupou de mais sofrimento.’ A letra sugere uma resposta delicada às especulações sobre seu romance com Slater, que começou logo após seus respectivos divórcios se tornarem públicos.

Os fãs da cantora também notaram que a composição explora a dualidade entre vulnerabilidade e resiliência. Em outro trecho, Ariana canta: ‘Eu preferiria sentir tudo do que nada todas as vezes.’ Essa mensagem reforça sua postura de seguir em frente, mesmo diante das críticas.

Além do impacto emocional da canção, o casal também chamou atenção ao aparecer junto na cerimônia do Oscar, onde foram fotografados em momentos de carinho. As imagens reforçam a conexão entre os dois e a nova fase na vida de Ariana.

