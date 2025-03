O que você precisa saber sobre o novo álbum do Gorillaz

A espera por um novo disco do Gorillaz está chegando ao fim. A icônica banda virtual britânica anunciou que lançará um álbum inédito em 2025, pouco mais de dois anos após o lançamento de “Cracker Island”. A revelação foi feita pelo vocalista Damon Albarn durante uma entrevista ao veículo francês Les Inrockuptibles.

“Estou finalizando um novo álbum do Gorillaz”, afirmou Albarn. “Uma ópera e um novo álbum do Gorillaz parecem ser suficientes para 2025! A menos que alguém me acuse de estar desacelerando!”, brincou o músico, referindo-se também à sua nova ópera, A Flauta Mágica II: La Malédiction.

A confirmação do novo projeto também veio do cofundador do Gorillaz, Jamie Hewlett. De acordo com uma conta no Instagram dedicada à banda, Hewlett respondeu a um fã por mensagem direta, afirmando: “Sim, o novo álbum será lançado este ano”. Além disso, o próprio Albarn teria mencionado em um podcast francês que a produção deve ser finalizada nas próximas seis semanas.

O anúncio surge em meio a uma fase movimentada para o músico, que recentemente estreou sua ópera no Théâtre du Lido, em Paris. O espetáculo, que estará em cartaz até 30 de março, é uma ousada continuação da clássica obra de Mozart, A Flauta Mágica, de 1791.

“Parecia absurdo escrever uma ópera e transformá-la em uma sequência de A Flauta Mágica”, declarou Albarn. “Não estava apenas lidando com o gênio de Mozart, mas também com Goethe! Adotei uma abordagem minimalista para encontrar uma resposta, e a inspiração veio de uma fonte surpreendente: Kraftwerk.”

O último lançamento do Gorillaz, Cracker Island (2023), foi um sucesso de crítica e público, alcançando a terceira posição na Billboard 200 e recebendo uma indicação ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Música Alternativa. Paralelamente, Albarn também esteve envolvido no retorno do Blur, que lançou The Ballad of Darren em julho de 2023. O disco marcou a primeira novidade da banda em oito anos e chegou ao topo das paradas no Reino Unido.