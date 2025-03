O nome do novo álbum independente da Kesha

A cantora Kesha está de volta ao mercado fonográfico, agora como artista independente, após superar disputas legais e conquistar plena autonomia sobre sua carreira. Com um novo álbum pronto para ser lançado, a artista inaugura essa fase sob seu próprio selo, a Kesha Records.

O novo trabalho, intitulado simplesmente “.” (lido como “period”, ou “ponto”), será o sexto álbum de estúdio da cantora e tem lançamento previsto para o dia 4 de julho. Esse projeto simboliza não apenas um novo ciclo musical, mas também um marco na trajetória da artista, que passou por intensas batalhas judiciais para recuperar sua liberdade criativa.

Após um longo impasse com seu ex-produtor Dr. Luke e o encerramento de seu contrato com a Kemosabe Records em 2023, Kesha finalmente conquistou sua independência. Em entrevista à revista Elle, a cantora revelou que está desenvolvendo um plano ambicioso para os próximos 10 anos, com o objetivo de transformar a indústria musical. Sua intenção é expor práticas abusivas e criar mecanismos para que novos artistas não enfrentem os mesmos obstáculos que ela.

Musicalmente, a nova fase já começou com os singles “Joyride” e “Delusional”, lançados sob seu novo selo. “Joyride” expressa a euforia de sua liberdade conquistada, enquanto “Delusional” traz uma abordagem mais introspectiva e melancólica. Ambas as faixas têm sido bem recebidas pela crítica e pelos fãs, consolidando esse recomeço como um dos mais aguardados da música pop.

O que se sabe sobre colaboração de Kesha com T-Pain

Kesha está começando 2025 com tudo, lançando sua primeira música do ano em uma colaboração com T-Pain. A faixa, intitulada “Yippee-Ki-Yay”, será lançada na próxima quinta-feira, 27 de março. A cantora anunciou a novidade em seu Instagram no dia 24 de março, compartilhando a capa do single. A arte apresenta Kesha usando lingerie preta, envolta em filme plástico, com os olhos fechados enquanto um soprador de folhas levanta seus cabelos loiros.

Este lançamento marca uma nova fase para Kesha, que tem traçado seu próprio caminho na indústria musical desde o lançamento de seu selo independente, Kesha Records, em julho de 2024. A parceria da gravadora com a ADA para distribuição global garante à cantora total controle criativo e propriedade sobre sua música, incluindo os sucessos recentes “Joyride” e “Delusional”. Além disso, a Crush Music, sua empresa de gerenciamento, está cuidando da parte de marketing e promoção de seu próximo álbum, que deve ser lançado ainda este ano.

O retorno musical de Kesha ocorre após o desfecho de um processo de difamação movido pelo produtor Dr. Luke em 2023. A batalha legal já se arrastava desde que Kesha o acusou de abuso em 2014. Recentemente, ela compartilhou nas redes sociais que seu aguardado sexto álbum de estúdio já está finalizado, expressando sua empolgação ao escrever, “ACABEI DE ENTREGAR MEU ÁLBUM… PRA MIM MESMA.”