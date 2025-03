A reação de Taylor Swift com grande hit de Selena Gomez

A amizade de longa data entre Taylor Swift e Selena Gomez teve mais um momento especial recentemente. Durante uma entrevista ao iHeartRadio, Gomez relembrou a reção emocionante de Swift ao ouvir “Lose You to Love Me” antes de seu lançamento oficial.

De acordo com Selena, ela mostrou a música para Taylor e sua mãe, Andrea Swift, pouco antes do público ter acesso ao single. A canção, que faz parte do álbum Rare, de 2020, rapidamente se tornou um hino de superação e autoconhecimento.

“Elas começaram a chorar, e eu também. Foi um momento muito bonito”, compartilhou Gomez sobre a experiência. Além disso, a cantora destacou a importância da opinião de Swift sobre sua música: “Ela é incrivelmente honesta, e isso é algo que valorizo muito. Receber feedback verdadeiro é essencial.”

Recentemente, Gomez lançou um álbum em colaboração com seu noivo, Benny Blanco, intitulado I Said I Love You First. A amizade entre ela e Taylor continua firme, e a prova disso foi a publicação de Swift em seus Stories do Instagram, onde elogiou o trabalho da amiga: “EU AMO TANTO ESTE ÁLBUM, MEU DEUS”.

A relação entre Selena Gomez e Taylor Swift remonta aos anos 2000, quando se conheceram em um encontro duplo com os Jonas Brothers. Na época, Swift namorava Joe Jonas, enquanto Gomez estava com Nick Jonas. Desde então, a conexão entre elas só se fortaleceu ao longo dos anos.

Além de apoiar a carreira da amiga, Taylor já garantiu presença em um dos momentos mais importantes da vida de Selena: seu casamento com Benny Blanco. Quando o casal anunciou o noivado em dezembro, Swift foi direta ao comentar na publicação: “Sim, serei a florista”.

O que Selena Gomez disse sobre antigos relacionamentos

A cantora e atriz Selena Gomez, atualmente com 32 anos, compartilhou reflexões sinceras sobre sua jornada de amadurecimento emocional e os aprendizados que adquiriu ao longo dos anos em seus relacionamentos. Durante uma participação no podcast On Purpose with Jay Shetty, ao lado do noivo Benny Blanco, ela abriu o coração sobre como sua visão sobre amor e convivência evoluiu com o tempo.

No bate-papo, Selena abordou temas como a resolução de conflitos e a intensidade emocional que algumas discussões podem alcançar. Com uma trajetória marcada por relacionamentos de grande repercussão, incluindo envolvimentos com Justin Bieber, The Weeknd, Taylor Lautner e Nick Jonas, a artista confessou que precisou de um longo período de autoconhecimento antes de se sentir pronta para um novo compromisso.

“Eu já carregava um sentimento de culpa desde o início. Em experiências anteriores, percebo que fui muito reativa e emocionalmente impulsiva. Acho que foi por isso que permaneci solteira por cinco anos, porque realmente precisava me reconstruir”, explicou a cantora, destacando a importância desse tempo para sua evolução pessoal.

Selena também revelou que, caso tivesse encontrado Benny Blanco em outro momento de sua vida, talvez não estivesse emocionalmente preparada para viver esse relacionamento. “Sempre disse a ele que não era uma questão de não querer estar juntos, mas sim que, dez anos atrás, eu não teria a maturidade emocional para isso. Não acho que ele mereceria lidar com os desafios que enfrentei no passado”, refletiu a artista, que assumiu o romance com o produtor musical em 2023.

A estrela destacou ainda que os aprendizados adquiridos ao longo do tempo fizeram com que ela valorizasse ainda mais a estabilidade e a compreensão dentro de um relacionamento. “Cometi erros, aprendi lições valiosas e quero que tudo seja feito da maneira certa agora. Acho que, no passado, eu tinha uma necessidade constante de estar certa, o que tornava tudo mais difícil. Mas Benny tem uma forma incrível de tornar as coisas mais leves, compreensivas. Se em algum momento me sinto frustrada, ele é rápido em entender e trazer equilíbrio”, concluiu.