As dificuldades que Kelly Clarkson enfrentou após reality - (crédito: TMJBrazil)

Kelly Clarkson, que conquistou a primeira temporada do ‘American Idol’ em 2002, compartilhou detalhes sobre os desafios que enfrentou após a vitória no reality show. Em entrevista ao podcast “Not Gonna Lie”, de Kylie Kelce, a cantora desmentiu a ideia de que se tornou milionária instantaneamente.

Clarkson revelou que muitos acreditavam que ela teria recebido um contrato milionário e prêmios luxuosos, mas a realidade foi bem diferente. “Diziam que eu tinha ganhado um contrato de um milhão de dólares, um carro… Nada disso aconteceu”, afirmou.

Além das dificuldades financeiras, a artista relembrou que, no início da carreira, se apresentou em locais inusitados. “Tocávamos em festivais no meio de esterco de vaca, ligando nosso próprio equipamento”, contou, destacando as condições adversas que enfrentou.

A cantora também falou sobre sua participação no programa e como, na época, não tinha plena consciência do que aquilo representava. “Eu nem sabia que era um programa de TV até a minha terceira audição. Estávamos apenas tentando pagar nossas contas”, revelou.