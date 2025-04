Dua Lipa confirma dois shows no Brasil em novembro

Os fãs brasileiros de Dua Lipa já podem comemorar! A cantora britânica anunciou duas apresentações no Brasil em novembro como parte da turnê mundial “Radical Optimism”.

Os shows acontecerão em grandes estádios: no dia 15 de novembro, no MorumBIS, em São Paulo, e no dia 22 de novembro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro.

Além das datas confirmadas no Brasil, a cantora passará por diversos países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México. A série de apresentações na região começa no dia 7 de novembro, em Buenos Aires, no icônico Estádio River Plate, e termina com duas noites seguidas na Cidade do México, nos dias 1 e 2 de dezembro, no Estádio GNP Seguros.

Com esses novos shows, a turnê “Radical Optimism” alcança a impressionante marca de 77 apresentações ao redor do mundo, incluindo passagens pela Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Reino Unido e América do Norte.

Desde seu início, no mês passado, na Austrália, a turnê vem sendo amplamente elogiada pela crítica especializada. O “Herald Sun” descreveu o espetáculo como “uma celebração de sucessos, luzes impressionantes e figurinos deslumbrantes”, enquanto a “Rolling Stone Austrália” concedeu quatro estrelas e classificou o show como “um verdadeiro triunfo”.

A produção grandiosa inclui um palco dinâmico e visuais impactantes, além de surpresas para os fãs. Em algumas apresentações, Dua Lipa tem feito covers de clássicos do país onde se apresenta, como “Highway to Hell” (AC/DC), “Torn” (Natalie Imbruglia) e “Can’t Get You Out of My Head” (Kylie Minogue). Além disso, artistas como Troye Sivan, Kevin Parker (Tame Impala) e Vance Joy já fizeram participações especiais nos shows.

Dua Lipa: O impacto do álbum “Radical Optimism”

A turnê promove o terceiro álbum de estúdio da cantora, “Radical Optimism”, que se tornou um grande sucesso mundial. O disco alcançou o primeiro lugar em 12 países, incluindo o Reino Unido, onde bateu recordes como a maior estreia de uma artista feminina britânica em 2024. Nos Estados Unidos, o álbum estreou no topo da parada “Top Album Sales” da Billboard e atingiu a segunda posição na “Billboard 200”, marcando a maior semana de vendas da carreira de Dua Lipa até agora.

Além do desempenho comercial impressionante, o ano de 2024 tem sido marcante para a artista. Entre os momentos mais emblemáticos, destacam-se sua apresentação no palco principal do festival Glastonbury, no Reino Unido, e no Austin City Limits, nos Estados Unidos. Além disso, Dua estrelou seu primeiro show especial para a televisão, “An Evening With Dua Lipa”, gravado ao vivo no icônico Royal Albert Hall, em Londres.

Os fãs que desejam garantir um lugar nos aguardados shows no Brasil devem ficar atentos à abertura das vendas de ingressos, já que a demanda promete ser alta. Com seu repertório de sucessos e uma produção de tirar o fôlego, Dua Lipa promete entregar um espetáculo inesquecível para o público brasileiro.