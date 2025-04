Ariana Grande conquista o topo das paradas com “Brighter Days Ahead”

Ariana Grande continua sua trajetória de sucesso com o lançamento do deluxe album Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead. Desde sua estreia na sexta-feira (28), o projeto vem conquistando impressionantes marcas nas principais plataformas de streaming.

No Spotify, todas as seis faixas inéditas entraram diretamente na parada global, com “Twilight Zone” alcançando o 3º lugar, somando mais de 5,3 milhões de reproduções no primeiro dia.

A força do novo material também se refletiu nos números gerais. Em apenas 24 horas, o Brighter Days Ahead registrou 36,9 milhões de streams, tornando-se a melhor estreia de um álbum deluxe feminino desde SOS Deluxe: Lana (2024), da SZA.

Além disso, o disco ocupa a segunda posição entre os maiores debutes de álbuns deluxe femininos na história do Spotify. No iTunes e na Apple Music, o material estreou diretamente no topo dos rankings globais.

Ariana Grande: Impacto nas plataformas e popularidade crescente

A tendência de sucesso se manteve após os primeiros dias. Na última atualização do Spotify, todas as faixas do deluxe album continuam entre as mais ouvidas do mundo, com posições expressivas no ranking global:

#12 “Twilight Zone”

#33 “Dandelion”

#57 “Warm”

#63 “Hampstead”

#68 “Past Life”

#78 “Intro (End of the World) – Extended”

A presença maciça das faixas no ranking demonstra a forte adesão do público ao novo conteúdo da cantora, reforçando sua influência no mercado fonográfico global.

Além do álbum em si, o curta-metragem Brighter Days Ahead, lançado simultaneamente ao projeto, também vem alcançando excelentes resultados. Com uma duração de 26 minutos e explorando a narrativa das canções, o filme acumula mais de cinco milhões de visualizações no YouTube apenas três dias após a estreia.

Durante a divulgação do projeto, Ariana Grande comentou de forma bem-humorada sobre a recepção das novas faixas. A cantora destacou “Supernatural” como uma canção com potencial para hit, mas que, segundo ela, “flopou” — apesar de ter alcançado o 17º lugar na Billboard Hot 100 sem ter sido promovida oficialmente.

O deluxe album conta com três singles principais: “yes and?”, “we can’t be friends (wait for your love)” e “the boy is mine”, que seguem figurando entre as músicas mais executadas do momento. Ariana também instigou os fãs ao divulgar um número de telefone, no qual deixou uma gravação enigmática com pistas sobre futuros lançamentos.

Com o sucesso estrondoso de Brighter Days Ahead, Ariana Grande prova mais uma vez seu domínio sobre a indústria musical e reforça sua conexão com o público, que aguarda ansioso pelos próximos passos da artista.