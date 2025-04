Miley Cyrus dá início a nova era com “Something Beautiful”

Miley Cyrus está oficialmente de volta! A artista deu o pontapé inicial em sua nova era nesta segunda-feira (31/3) com o lançamento de “Something Beautiful”, faixa-título de seu próximo álbum.

A música chegou acompanhada de um clipe cinematográfico, que faz parte de um projeto ainda mais ambicioso: um álbum visual, que será lançado no dia 30 de maio junto a um filme.

Descrito por Miley como “uma ópera pop única”, “Something Beautiful” marca uma abordagem ousada na carreira da cantora. A sonoridade e a estética do projeto remetem a uma narrativa intensa e visualmente impactante. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a artista comparou sua ideia ao icônico “The Wall”, do Pink Floyd, mas com um toque contemporâneo e glamouroso.

“As músicas, sejam sobre destruição, desilusão ou morte, são apresentadas de forma bela. Os momentos mais sombrios de nossa vida são também os que dão contraste à nossa história”, explicou a cantora.

A nova faixa é resultado de uma parceria entre Miley Cyrus e compositores renomados, incluindo Max Taylor-Sheppard, Maxx Morando, Michael Pollack e Ryan Beatty. A produção ficou a cargo de Jonathan Rado, Shawn Everett e os próprios compositores.

Everett, inclusive, trabalhou anteriormente com Miley no álbum “Endless Summer Vacation”.

O videoclipe, que funciona como um fragmento do filme “Something Beautiful”, foi dirigido pela própria Miley Cyrus em parceria com Jacob Bixenman (responsável pelo clipe de “Flowers”) e Brendan Walter (de “Jaded” e “Used To Be Young”).

Embora tenha circulado a informação de que o cineasta italiano Panos Cosmatos dirigiria o álbum visual, ele está envolvido apenas como produtor do filme.

Miley Cyrus: O que esperar do álbum

Com lançamento programado para o dia 30 de maio, “Something Beautiful” estará disponível em versões físicas, incluindo CDs e vinis. O projeto contará com 13 faixas, todas sob produção executiva da própria Miley Cyrus ao lado de Shawn Everett. A expectativa é que o disco reforce a identidade artística madura da cantora, consolidando sua nova fase.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente pelo lançamento completo, o clipe de “Something Beautiful” já está disponível e promete ser apenas um aperitivo do que está por vir. Com uma proposta conceitual e visualmente impactante, Miley Cyrus mostra que está pronta para redefinir sua própria narrativa musical.