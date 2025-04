Katy Perry pode ampliar sua agenda de shows no Brasil em setembro

Os fãs brasileiros de Katy Perry podem ter mais de uma oportunidade para ver a estrela pop ao vivo neste ano. Apesar de já estar confirmada como uma das atrações principais do festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro, informações da imprensa curitibana indicam que a cantora também deve subir ao palco na capital paranaense dias depois.

O site CuritibaCult divulgou que a “The Lifetimes Tour” pode incluir uma apresentação na Ligga Arena, em Curitiba, no dia 16 de setembro. O local tem capacidade para até 60 mil pessoas, dependendo da configuração do evento, tornando-se um dos maiores espaços já utilizados para essa turnê.

A Live Nation, responsável pela produção dos shows de Katy Perry, ainda não confirmou oficialmente essa nova data, mas fontes próximas indicam que as negociações estão avançadas.

Além de Curitiba, também houve especulações sobre uma possível apresentação da cantora no Rio de Janeiro. No entanto, as conversas parecem não ter evoluído, e até o momento não há confirmação sobre um show na cidade maravilhosa.

A passagem de Katy Perry pela América do Sul acontece após o fim da etapa norte-americana de sua turnê. Com apresentações programadas no Chile e na Argentina antes do The Town, a cantora terá um intervalo significativo na agenda antes da fase europeia da turnê, que começa em outubro.

Esse espaçamento entre os compromissos abre margem para novas adições de shows na região, o que anima os fãs brasileiros.

Katy Perry: Retorno ao Brasil após o Rock in Rio 2024

Katy Perry tem uma relação especial com o Brasil e já demonstrou sua vontade de retornar ao país com sua turnê. Sua última passagem foi em 2024, quando foi uma das atrações principais do Rock in Rio. Na ocasião, a cantora apresentou faixas do álbum “143” pela primeira vez e chegou a comentar sobre seu desejo de realizar uma turnê solo por terras brasileiras.

Agora, com sua presença confirmada no The Town, festival organizado pela mesma produtora do Rock in Rio, os fãs aguardam ansiosos a possibilidade de novas datas. Se as negociações forem concretizadas, esta pode ser uma das maiores turnês da artista pelo Brasil, marcando mais um capítulo na história de carinho entre Katy Perry e seu público brasileiro.

Até o momento, a venda geral de ingressos para o The Town ainda não foi aberta, mas a pré-venda dos The Town Cards esgotou rapidamente, demonstrando a enorme demanda pelo evento. Caso novos shows sejam anunciados oficialmente, a expectativa é de que os ingressos também se esgotem em tempo recorde.