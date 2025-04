Benson Boone faz estreia eletrizante no Lollapalooza Brasil

O cantor americano Benson Boone fez sua aguardada estreia no Brasil no último sábado (29) durante o Lollapalooza, encantando o público presente no Palco Samsung Galaxy.

Considerado uma das maiores revelações do pop em 2024, o artista demonstrou energia e carisma de sobra, consolidando sua conexão com os fãs brasileiros que o receberam com entusiasmo.

Assim como aconteceu nas edições do festival no Chile e na Argentina, Benson Boone trouxe um repertório envolvente, composto por 16 canções que transitaram entre seus grandes sucessos e faixas de seus álbuns mais recentes.

Músicas como “Slow It Down”, “There She Goes”, “Drunk In My Mind” e “Forever and a Day”, pertencentes ao álbum Fireworks & Rollerblades (2024), foram cantadas em uníssono pelo público. O setlist também incluiu faixas mais antigas, como “Coffee Cake” e “What Was”, do disco PULSE (2023), demonstrando a evolução do cantor ao longo dos anos.

O ponto alto da apresentação veio com “Beautiful Things”, música que alçou Benson Boone ao estrelato global. A faixa, que conquistou o topo das paradas internacionais, foi guardada para o momento final do show, proporcionando um encerramento memorável para os fãs que aguardavam ansiosamente pelo hit.

Outro detalhe que chamou a atenção foi o visual do cantor. Apostando em uma estética inspirada nos anos 1980, com tecidos lamê laminados, ele reforçou a identidade de seu novo projeto musical, combinando perfeitamente com a atmosfera do festival.

Benson Boone: Uma carreira em ascensão

Com uma presença de palco envolvente e uma base de fãs em crescimento exponencial, Benson Boone demonstra que seu sucesso está apenas começando. Além de seu talento vocal, sua autenticidade e a capacidade de se conectar com o público fazem dele um dos nomes mais promissores da atualidade.

A estreia do cantor no Brasil reforça a influência global do Lollapalooza e mostra como o festival continua sendo um palco essencial para novos talentos conquistarem espaço no cenário musical internacional.

