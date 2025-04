Como Camila Cabello se sentiu com críticas ao novo álbum

Camila Cabello revelou, em uma entrevista à revista Dork, como lidou com as críticas ao seu mais recente álbum, C, XOXO (2024). A cantora não escondeu o impacto emocional que os comentários negativos tiveram sobre ela.

“Isso me destruiu”, confessou. “Não sei como outros artistas conseguem lidar com esse tipo de coisa, porque a negatividade realmente me deprime.”

Segundo Camila, o período após o lançamento do disco foi marcado por sentimentos intensos e confusos. “Foi um momento muito estranho e intenso, e eu comecei a me dissociar, algo que só aconteceu algumas poucas vezes na minha vida. Eu estava sendo eu mesma, mas algumas pessoas simplesmente não gostaram. Senti que não conseguiria passar por isso de novo.”

A cantora também admitiu que a reação do público a pegou de surpresa. “No início, fiquei magoada e me senti péssima com a repercussão. Mas agora estou mais aberta a ouvir o lado positivo das coisas. Ainda estou processando tudo. Mesmo que ninguém tivesse gostado, eu ainda amaria esse disco, porque fiz algo que me pareceu verdadeiro. Mas saber que algumas pessoas se conectaram a essa música me faz sentir compreendida. Não sei se já vivi algo assim antes.”

Ela ainda refletiu sobre o conteúdo do álbum, destacando que se permitiu explorar temas mais complexos. “As coisas sobre as quais escrevi nesse disco têm mais camadas, mais tensão. Nem sempre isso se traduz em um pop fácil de digerir. A menos que seja algo como I Luv It, talvez. Mas quero sempre me desafiar como compositora.”

Diante da repercussão negativa, Camila optou por reduzir sua exposição nas redes sociais. Para isso, deletou aplicativos do celular e buscou um contato mais direto com os fãs. Foi essa conexão que a motivou a seguir em frente e planejar uma nova turnê, mesmo com a recepção morna do disco.

“Nunca me senti assim antes. Isso não é só uma mudança de carreira, é algo mais profundo, um movimento da alma. Sei que há muitas pessoas empolgadas para a turnê, mas, para mim, essa turnê é algo pessoal”, explicou. A agenda de shows inclui apresentações na Europa, Ásia, Oceania e um show especial no festival The Town, em São Paulo.

A artista reforçou sua vontade de se conectar com o público de forma mais íntima. “Quero que as pessoas se sintam próximas a mim, e eu a elas. Não quero sentir que estamos a quilômetros de distância. Quero que estejamos todos juntos.”