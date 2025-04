Tudo sobre a era ‘Something Beautiful’ de Miley Cyrus

Miley Cyrus deu o pontapé inicial na nova era de sua carreira ao lançar, na manhã de 31 de março, as primeiras músicas de seu próximo álbum visual, Something Beautiful. As faixas “Prelude” e a canção que dá nome ao projeto foram disponibilizadas acompanhadas de visuais impactantes, antecipando a grandiosidade do disco que chega em 30 de maio.

Uma introdução poética e intensa

“Prelude” foi o primeiro lançamento do dia, trazendo uma abordagem reflexiva e conceitual. No vídeo, imagens etéreas de sombras dançando sobre flores acompanham um instrumental orquestral crescente, enquanto Miley recita uma narração poética que explora a efemeridade da vida.

“Como quando seguimos uma imagem de um trem, nossos olhos não conseguem evitar que as paisagens que passam sejam engolidas por uma distância infinita”, expressa a artista, em um trecho da declamação que compõe a faixa. O clímax do vídeo apresenta Cyrus com uma expressão intensa, usando um sofisticado cocar de cristal da grife Thierry Mugler — o mesmo exibido na capa do álbum.

Energia visceral em “Something Beautiful”

Horas após a estreia de “Prelude”, Miley lançou “Something Beautiful”, onde surge caminhando determinada em direção a um armazém, vestindo uma chamativa jaqueta verde felpuda. A faixa começa com uma atmosfera introspectiva e minimalista, mas logo se transforma em uma poderosa composição marcada por uma linha de baixo envolvente, guitarra distorcida e vocais intensos.

Em um dos versos, ela canta: “Diga-me algo bonito esta noite até seus lábios ficarem azuis/ Disse que não quero falar sobre isso por muito tempo, baby, agora acho que quero.” Conforme a música alcança seu ápice, o cenário ganha um espetáculo de luzes e uma chuva repentina inunda o palco onde Miley e sua banda se apresentam, reforçando a dramaticidade da produção.

Uma experiência audiovisual inovadora

Com um total de 13 músicas, Something Beautiful promete ser uma imersão cinematográfica única, com visuais dirigidos pelo renomado diretor de fotografia Benoît Debie. No último trailer divulgado, o projeto foi descrito como uma “ópera pop” e uma “experiência visual alimentada pela fantasia”.

Este será o primeiro álbum de Miley desde Endless Summer Vacation (2023), que conquistou o terceiro lugar na Billboard 200 e trouxe o sucesso “Flowers”, um hit que dominou o Billboard Hot 100 por oito semanas. A canção ainda rendeu à artista seu primeiro Grammy, vencendo as categorias de Gravação do Ano e Melhor Performance Pop Solo em 2024.

Desde o ano passado, Miley já dava indícios de que seu próximo disco traria um forte componente visual. Em entrevista à Harper’s Bazaar, ela revelou que se inspirou no icônico The Wall, do Pink Floyd, mas com um toque moderno e glamouroso. “O visual está conduzindo o som”, afirmou a cantora, destacando que cada faixa foi pensada para proporcionar uma experiência sensorial única.