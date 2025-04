O conceito de ‘Coisas Naturais’ de Marina Sena

Após se consolidar como um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea, Marina Sena apresenta ao público seu terceiro álbum de estúdio, “Coisas Naturais”, lançado nesta segunda-feira (31). O novo trabalho chega como um reflexo de um período de reconexão da artista com sua essência e hábitos que marcaram sua trajetória inicial.

Para compor e produzir as primeiras faixas do disco, Marina decidiu se isolar em um sítio no interior de São Paulo, acompanhada por amigos e produtores, incluindo integrantes da banda A Outra Banda da Lua, com quem deu os primeiros passos na música em Montes Claros, Minas Gerais. A experiência, segundo ela, permitiu um processo mais orgânico e fluido, remetendo aos tempos em que a música fazia parte de sua rotina sem as exigências da fama.

“Foi um momento muito especial para mim. Me desconectei um pouco da correria e me permiti viver a música de forma mais natural. Quando a carreira ganha visibilidade, tudo passa a girar em torno de compromissos, imagem e estratégia. Eu queria resgatar o prazer de criar sem pressão”, explicou a cantora para a Marie Claire.

Desafio e evolução artística

Com uma abordagem mais elaborada, Marina Sena classificou este álbum como o mais desafiador de sua carreira até agora. Seu objetivo foi aprofundar a construção das letras e arranjos, refinando sua musicalidade sem perder a espontaneidade que caracteriza seu trabalho.

“Quis me desafiar. Sempre fiz música de maneira muito intuitiva, mas dessa vez queria mais profundidade. Elaborar dá trabalho, mas o resultado é muito gratificante”, revelou. A artista ainda mencionou o impacto de sua terapia no processo criativo, destacando como a psicanálise a ajudou a refletir sobre diversos aspectos da vida e da arte.

Inspirações e referências musicais

Com raízes no Norte de Minas, Marina Sena bebe de influências como Congado, Reisado e Folia de Reis, além de elementos do sertanejo tradicional e do forró. A modernidade também é um fator essencial em seu trabalho, permitindo que a cantora misture referências culturais tradicionais com uma estética sonora contemporânea. Entre suas grandes inspirações, ela cita nomes como Gal Costa, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Fafá de Belém e FKA Twigs.

O papel da mulher na música

Sempre levantando questões de liberdade e empoderamento, Marina também abordou o protagonismo feminino na música. Para ela, é essencial que as mulheres ocupem espaços e contem suas próprias histórias.

“A sensibilidade feminina tem um poder imenso. Durante muito tempo, homens escreveram sobre o que é ser mulher. Precisamos tomar a caneta e expressar nossa própria visão de mundo”, enfatizou.

Saúde mental e autoestima

Equilibrar a vida pessoal e artística é um desafio constante para a cantora, que destaca a importância do autocuidado. Marina revelou que sua relação com a beleza mudou desde que ganhou visibilidade, aprendendo a valorizar elementos que refletem sua identidade.

“Hoje, minha estética representa quem eu sou. Não sigo tendências só por seguir, mas escolho o que realmente me faz sentir bem e autêntica”, contou.

Vida amorosa e sonhos para o futuro

Atualmente vivendo um romance com o influenciador Juliano Floss, Marina não esconde a felicidade ao falar sobre a relação. Bem-humorada, afirmou que não pretende mais se relacionar com homens mais velhos. Já sobre o futuro, a artista mantém os pés no chão, mas não esconde sua ambição: ganhar um Grammy.