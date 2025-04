‘Past Life’: a música de Ariana Grande sobre seguir em frente

Ariana Grande está pronta para escrever um novo capítulo em sua história, e sua canção “Past Life”, presente na versão deluxe do álbum Eternal Sunshine, reflete exatamente esse momento de transição.

Com letras introspectivas e um som envolvente, a estrela vencedora do Grammy expressa a sensação de se reencontrar e tomar decisões que, embora difíceis, são necessárias para seguir em frente. Na faixa, Ariana canta sobre deixar o passado para trás e permitir-se desejar mais, mesmo que isso signifique abrir mão de alguém importante.

Os versos sugerem uma conexão com sua separação de Dalton Gomez, abordando a dor e o crescimento que emergem de uma relação encerrada. “Sempre me perguntei o que aconteceria se eu deixasse você me perder”, canta Ariana, em um trecho que revela sua reflexão sobre o passado e a busca por um futuro melhor.

O álbum deluxe de Eternal Sunshine traz seis faixas inéditas, incluindo “Past Life”, ampliando ainda mais a jornada emocional apresentada na versão original. Com uma sonoridade sofisticada e letras repletas de emoção, Grande reafirma seu talento em traduzir experiências pessoais em música.

Sobre o que Ariana Grande fala em ‘Twilight Zone’

Ariana Grande surpreendeu os fãs ao lançar a versão deluxe de seu álbum “Eternal Sunshine”, intitulada “Eternal Sunshine: Brighter Days Ahead”. Entre as novas faixas, “Twilight Zone” se destaca por trazer letras introspectivas e possivelmente inspiradas em sua vida pessoal, incluindo o divórcio com Dalton Gomez.

A canção, que parece fazer alusão à icônica série “The Twilight Zone”, apresenta versos que sugerem reflexões sobre um relacionamento que perdeu o sentido ao longo do tempo. No refrão, Ariana canta sobre a incredulidade de que sua relação realmente aconteceu: “Não é como se eu sentisse sua falta, eu não sinto / Às vezes, eu simplesmente não consigo acreditar que você aconteceu.”

Em outro trecho, a artista expressa a sensação de que estava vivendo uma ilusão durante o casamento: “Nós estávamos apenas enganados? / Disfarçamos nossas intenções? / Nosso ninho era uma farsa.” Os versos sugerem que ela pode ter se sentido presa em um papel que não representava sua verdadeira essência.

Outro ponto que chamou a atenção dos fãs foi um verso específico que pode estar relacionado ao atual relacionamento de Dalton Gomez com uma atriz: “Ela sabe que você não é quem diz ser? / Porque eu posso ligar para ela.” Essa linha provocativa gerou debates nas redes sociais sobre a possibilidade de Ariana estar revelando segredos do ex-marido.

“Twilight Zone” tem sido amplamente comentada, não apenas pela sua melodia envolvente, mas também pela emoção crua expressa na letra. O lançamento da versão deluxe do álbum reforça a fase de renovação de Ariana, que segue explorando novas sonoridades e narrativas pessoais em sua música.