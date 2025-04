Os dois shows que Dua Lipa fará no Brasil

A cantora Dua Lipa está oficialmente de volta ao Brasil! A artista anglo-albanesa anunciou que fará duas apresentações no país como parte da etapa latino-americana de sua turnê “Radical Optimism Tour”. Os shows estão marcados para os dias 15 de novembro, em São Paulo, no MorumBIS, e 22 de novembro, no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

O retorno da cantora ao país acontece dois anos após sua passagem pelo Brasil com a aclamada “Future Nostalgia Tour”, que incluiu uma performance histórica no Rock in Rio. Desta vez, Dua Lipa desembarca em solo brasileiro para divulgar seu terceiro álbum de estúdio, “Radical Optimism”, que conquistou o topo das paradas em 12 países e garantiu à cantora uma das maiores semanas de vendas nos Estados Unidos.

A série de shows pela América Latina iniciará no dia 7 de novembro, em Buenos Aires, Argentina, e será encerrada com duas apresentações consecutivas na Cidade do México. O anúncio foi feito nas redes sociais da artista, onde ela compartilhou com seus fãs a empolgação pelo novo projeto, afirmando que “boas coisas vêm para aqueles que esperam”.

Ingressos e vendas

Os ingressos para os shows no Brasil terão uma fase de pré-venda exclusiva para fãs cadastrados, que começa na segunda-feira, 7 de abril, às 10h. Já a pré-venda para clientes Visa estará disponível no dia seguinte, 8 de abril. A comercialização dos ingressos ocorrerá pelo site da Ticketmaster, com a venda geral sendo aberta no dia 10 de abril, tanto online quanto nas bilheterias oficiais.

Preços dos ingressos

São Paulo – MorumBIS

Pista Premium A/B: R$ 890 (inteira) | R$ 445 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 720 (inteira) | R$ 360 (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

Arquibancada: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)

Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos (Engenhão)

Pista Premium A/B: R$ 940 (inteira) | R$ 470 (meia-entrada)

Pista: R$ 590 (inteira) | R$ 295 (meia-entrada)

Cadeira Sul: R$ 640 (inteira) | R$ 320 (meia-entrada)

Cadeira Inferior Leste e Oeste: R$ 780 (inteira) | R$ 390 (meia-entrada)

Cadeira Superior Leste e Oeste A e B: R$ 460 (inteira) | R$ 230 (meia-entrada)