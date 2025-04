O novo álbum de 34 faixas do Skrillex

Skrillex pegou os fãs de surpresa ao lançar um novo álbum sem qualquer aviso prévio. Intitulado FCK U SKRILLEX YOU THINK UR ANDY WARHOL BUT UR NOT!! <3*, o projeto foi inicialmente compartilhado com os assinantes de sua newsletter antes de ser oficialmente disponibilizado pelas gravadoras Atlantic Records e OWSLA.

Junto ao lançamento, o artista enviou uma nota manuscrita na qual incentiva os ouvintes a dedicarem um momento para apreciar a obra na íntegra. “Espero que você encontre algum tempo em sua vida ocupada para ouvir este álbum do começo ao fim”, escreveu Skrillex, assinando como “♥ Sonny”.

Parcerias de peso e conceito marcante

O novo álbum conta com impressionantes 34 faixas e traz participações de artistas como Varg2™, Wuki, Dylan Brady (do 100 Gecs), Jónsi, Starrah, Boys Noize, G Jones, Naisha, LOAM e swedm®, entre outros. A primeira faixa, intitulada SKRILLEX IS DEAD, já sugere o tom provocativo e experimental do trabalho.

Além de ser uma obra musical, o disco parece marcar uma transição importante na carreira do produtor. Skrillex já havia antecipado sua intenção de se afastar das grandes gravadoras e operar de maneira mais independente, algo que reforçou em publicações feitas no X (antigo Twitter) em novembro de 2024. Um detalhe curioso do álbum reforça essa mudança: por volta do minuto 31:45, há um trecho em que um áudio afirma que “esta queda de andamento foi apreendida pela Atlantic Records e substituída pelo silêncio”.

“Estou muito feliz em lançar esse álbum e focar em novos projetos em 2025 como um artista independente”, comentou Skrillex em sua declaração. “Mas ‘independente’ é um conceito relativo, já que ainda dependo da minha equipe e de outros criativos para dar vida à minha música. Quero repensar e simplificar a forma como a arte e a música são distribuídas. Vejo muitos artistas constantemente aflitos com esse processo.”