Dua Lipa surpreende fãs na Nova Zelândia

Dua Lipa emocionou o público neozelandês ao prestar uma homenagem especial à compatriota Lorde durante sua apresentação em Auckland, no último fim de semana. A estrela pop britânica surpreendeu a plateia ao incluir um cover de “Royals”, o icônico hit que projetou Lorde ao estrelato mundial em 2013.

O momento especial fez parte da setlist da “Radical Optimism Tour”, sua atual turnê global.

O gesto de Dua Lipa reforça a conexão entre artistas da nova geração do pop e reconhece o impacto de “Royals”, que alçou Lorde à fama e lhe garantiu dois prêmios Grammy: Melhor Performance Pop Solo e Música do Ano. A canção, que integra o álbum “Pure Heroine”, também foi listada entre as 500 melhores músicas de todos os tempos pela revista Rolling Stone.

A turnê “Radical Optimism Tour” está percorrendo diversos continentes e teve a Oceania como uma de suas paradas mais aguardadas. A performance de Dua Lipa na Nova Zelândia foi marcada por uma seleção de seus maiores sucessos, além de momentos especiais como a execução do clássico de Lorde.

Os fãs que estavam presentes no show registraram e compartilharam vídeos do momento, que rapidamente viralizaram nas redes sociais, gerando grande repercussão.

Dua Lipa Rumo ao Brasil

Após a etapa na Oceania, Dua Lipa se prepara para levar sua turnê para a Europa, América do Norte e América do Sul. Os fãs brasileiros também podem comemorar, pois a cantora confirmou sua passagem pelo país em novembro.

A “Radical Optimism Tour” terá shows em São Paulo, no MorumBis, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no dia 22 de novembro.

A venda de ingressos ocorrerá em três fases: pré-venda exclusiva para fãs cadastrados, pré-venda para clientes Visa e, por fim, a venda geral. Os bilhetes estarão disponíveis no site da Ticketmaster e nas bilheterias físicas oficiais, onde não será cobrada taxa de serviço.

Com uma carreira consolidada e uma base de fãs fiel, Dua Lipa segue conquistando espaço na indústria musical e reforçando sua presença nos palcos mundiais. Seu gesto de respeito e admiração por Lorde na Nova Zelândia apenas evidencia seu compromisso em valorizar a música e aqueles que ajudaram a moldar a cena pop contemporânea.