Cardi B promete que novo álbum será um sucesso: ‘Vou estar no topo’

A rapper Cardi B, que conquistou o mundo com seu álbum de estreia “Invasion of Privacy” em 2018, segue mantendo os fãs na expectativa pelo seu segundo disco. Apesar da longa espera, a artista garante que o projeto valerá a pena e promete dominância nas paradas.

“Vai vender mais [que os outros], terá sucessos, e eu estarei no topo”, afirmou a rapper durante uma interação com fãs no X Spaces.

Com “Invasion of Privacy”, Cardi B não apenas provou seu talento no rap, mas também quebrou barreiras na indústria musical. O álbum estreou no topo da Billboard 200 e alcançou a impressionante marca de quatro vezes platina nos Estados Unidos.

O sucesso do single “Bodak Yellow” ajudou a consolidar seu nome no hip-hop e garantiu a Cardi o Grammy de Melhor Álbum de Rap, sendo a primeira mulher solo a conquistar essa categoria.

O impacto do disco foi tão significativo que, além de estabelecer recordes, também gerou controvérsias dentro do próprio gênero. Alguns artistas questionavam sua ascensão meteórica devido ao seu histórico como stripper e estrela de reality show. No entanto, Cardi B provou que seu talento ia além dos rótulos e consolidou-se como uma das maiores artistas do rap atual.

Cardi B: A longa espera pelo segundo álbum

Desde 2019, Cardi B menciona o lançamento de seu próximo álbum, alimentando a expectativa de seus fãs. O projeto chegou a ter um possível título revelado, “Tiger Woods”, e a rapper declarou sua intenção de criar um disco repleto de músicas dançantes. Inicialmente, o lançamento era esperado para 2020, mas a pandemia desmotivou a artista a seguir com os planos.

Mesmo sem um álbum completo, Cardi manteve-se relevante com sucessos como “WAP” (2020), “Up” (2021) e “Bongos” (2023). Durante esses anos, ela também equilibrou sua carreira com sua vida pessoal, incluindo a gravidez e o nascimento de seu segundo filho, o que contribuiu para os adiamentos.

Em 2024, a rapper voltou a figurar no Top 10 com “Enough (Miami)” e colaborou com Shakira na faixa “Puntería”. Apesar das sucessivas promessas de lançamento, Cardi B continua deixando seus fãs ansiosos por novidades concretas. Agora, com a recente declaração de que estará “no topo”, a esperança é que 2025 seja finalmente o ano do aguardado segundo álbum da artista.