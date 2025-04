Sobre o que Ariana Grande fala em ‘Dandelion’

Ariana Grande não tem medo de ousar e, com o lançamento da edição deluxe de seu álbum Eternal Sunshine, a cantora presenteia os fãs com uma faixa inédita e cheia de insinuações. Dandelion, um dos destaques do relançamento, traz uma letra sugestiva e um ritmo envolvente que prometem conquistar o público.

Na canção, Ariana faz referências diretas ao dente-de-leão, uma flor associada a desejos e realizações. Em um dos trechos, ela canta: “Eu tenho o que você precisa / Estou pensando que você deveria plantar essa semente”, brincando com metáforas que remetem ao crescimento e à paixão. O refrão reforça o tom sensual da música: “Garoto, só não estrague isso / Me fez pensar: ‘Qual é sua lista de desejos?’ / Você pode conseguir tudo o que quiser / Eu serei seu dente-de-leão.”

A tradição popular diz que soprar as sementes do dente-de-leão pode fazer com que desejos se tornem realidade, e Ariana parece incorporar esse conceito de maneira provocante na faixa. A música reforça a estética etérea e romântica que já é uma marca registrada da cantora, mas agora com uma pegada ainda mais ousada.

‘Past Life’: a música de Ariana Grande sobre seguir em frente

Ariana Grande está pronta para escrever um novo capítulo em sua história, e sua canção “Past Life”, presente na versão deluxe do álbum Eternal Sunshine, reflete exatamente esse momento de transição.

Com letras introspectivas e um som envolvente, a estrela vencedora do Grammy expressa a sensação de se reencontrar e tomar decisões que, embora difíceis, são necessárias para seguir em frente. Na faixa, Ariana canta sobre deixar o passado para trás e permitir-se desejar mais, mesmo que isso signifique abrir mão de alguém importante.

Os versos sugerem uma conexão com sua separação de Dalton Gomez, abordando a dor e o crescimento que emergem de uma relação encerrada. “Sempre me perguntei o que aconteceria se eu deixasse você me perder”, canta Ariana, em um trecho que revela sua reflexão sobre o passado e a busca por um futuro melhor.

O álbum deluxe de Eternal Sunshine traz seis faixas inéditas, incluindo “Past Life”, ampliando ainda mais a jornada emocional apresentada na versão original. Com uma sonoridade sofisticada e letras repletas de emoção, Grande reafirma seu talento em traduzir experiências pessoais em música.