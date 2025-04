Os artistas que já abriram shows de Taylor Swift

Taylor Swift é um dos nomes mais influentes da indústria musical, e estar associado a ela pode mudar os rumos de qualquer carreira. Ao longo dos anos, diversos artistas abriram seus shows e, pouco tempo depois, alcançaram o estrelato. Alguns casos são claros exemplos de “causa e efeito”, enquanto outros mostram como a exposição ao público de Swift impulsionou talentos já promissores. Confira seis artistas que tiveram suas trajetórias transformadas após dividir o palco com a cantora:

1) Justin Bieber: os primeiros passos para o estrelato (2009)

Em 2009, Justin Bieber ainda era um jovem cantor em ascensão quando teve a oportunidade de abrir dois shows de Taylor Swift na Inglaterra. Na época, ele promovia seu EP de estreia, “My World”. No ano seguinte, já era um fenômeno global, conquistando o topo das paradas com o sucesso “Baby” e o álbum “My World 2.0”.

2) Ed Sheeran: conquistando a América (2013)

Ed Sheeran já tinha um público fiel no Reino Unido quando se juntou à “The Red Tour” de Taylor Swift na América do Norte. O convite veio após o dueto “Everything Has Changed”, presente no álbum “Red”. Essa turnê marcou sua estreia em grandes palcos nos Estados Unidos. No ano seguinte, seu álbum “×” estreou no topo da Billboard 200, consolidando sua posição na indústria.

3) Shawn Mendes: do anonimato aos grandes palcos (2015)

Aos 16 anos, Shawn Mendes lançou seu primeiro álbum, “Handwritten”, e logo em seguida foi escalado para abrir shows da “1989 World Tour”. Para ele, a experiência serviu como um treinamento para sua futura carreira solo. Seu single “Stitches” subiu para o 4º lugar na Billboard Hot 100, e o cantor se tornou um dos principais nomes do pop.

4) Camila Cabello: ascensão meteórica na carreira solo (2018)

Camila Cabello já tinha o hit “Havana” no currículo quando embarcou como ato de abertura da “Reputation Stadium Tour” em 2018. No entanto, foi essa turnê que a consolidou como um dos maiores nomes da música pop. Seu álbum de estreia foi lançado meses antes, e o apoio de Taylor Swift ajudou a impulsionar sua imagem globalmente.

5) Charli XCX: um novo fôlego na carreira (2018)

Charli XCX também fez parte da “Reputation Stadium Tour”, numa fase em que sua carreira passava por uma baixa. Embora já tivesse sucessos como “Boom Clap” e “Fancy”, seu nome havia perdido força no mercado. A turnê com Taylor a trouxe de volta aos holofotes, e anos depois, ela se tornou uma das artistas mais inovadoras do pop, conquistando três Grammys.

6) Sabrina Carpenter: de promessa a superestrela (2023-2024)

O caso mais recente de ascensão pós-Taylor Swift é o de Sabrina Carpenter. Quando foi anunciada como ato de abertura da “The Eras Tour”, sua posição mais alta na Billboard Hot 100 era o 48º lugar. Pouco tempo depois, Sabrina alcançou o topo das paradas com “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste”, além de levar para casa dois Grammys.