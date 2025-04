Projeto Sons da Diáspora homenageia Dona Ivone Lara

A Casa Jasmim, instituto de cultura da Asa Norte, será palco da primeira edição do projeto Sons da Diáspora com o tributo Semana Dona Ivone Lara, em homenagem à sambista. O evento gratuito reúne artistas negras do Distrito Federal para interpretar os maiores sucessos da cantora. O evento será final de semana, hoje e domingo, é gratuito mediante a retirada de ingressos no Sympla.

A programação, que tem início às 19h, vai homenagear Dona Ivone Lara, importante figura na história da música brasileira. Foi a primeira mulher a compor um samba-enredo de escola de samba, além da trajetória memorável como compositora e intérprete. "Sua obra carrega uma forte conexão com a cultura afro-brasileira, o que dialoga com a proposta do festival de valorizar artistas da diáspora africana. Além disso, sua música é atemporal e influenciou gerações, tornando-a uma escolha emblemática para abrir essa série de homenagens" explica Jeff Brito, idealizador e produtor do projeto.

Hoje, Cris Pereira, indicada ao Prêmio da Música Brasileira com o primeiro álbum Folião de raça, e Nãnan, ex-participante do The Voice e integrada à cena brasiliense e nacional há 17 anos, comandam a noite com samba. O evento também terá com Rayara Correia, Dara Alencar, com 20 anos de carreira musical e Flor Furacão, destaque na cena musical do DF desde 2012, que encerram a primeira edição do projeto no domingo.

Criado em 2023, o projeto tem como objetivo destacar e amplificar vozes de artistas negros no DF. Desenvolvido com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, o projeto traça um elo entre o passado e o presente ao celebrar grandes referências da música brasileira. "O objetivo sempre foi destacar como a diáspora africana moldou a música que ouvimos hoje, conectando o público a essa história por meio de performances autênticas e emocionantes", destaca o produtor.

Além da música, o projeto também conta com oficinas de canto e yoga para mulheres em situação de violência, em busca de promover o empoderamento e a inclusão social. Para Jeff, o evento propõe um espaço de troca e emoção, tanto para os artistas quanto para o público. "Se conseguirmos tocar o coração de quem estiver lá e despertar um interesse maior pela música afro-diaspórica, já será um grande começo", completa.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco