Stray Kids surpreende fãs com cover de Michel Teló

O Rio de Janeiro presenciou um verdadeiro frenesi na noite desta terça-feira (1º/4) com a apresentação do Stray Kids no estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O grupo de K-pop, que está em turnê pelo Brasil, levou seus fãs à loucura e movimentou a cidade de forma impressionante, provocando congestionamentos em diversos bairros da Zona Norte, como Engenho de Dentro, Méier, Engenho Novo e Riachuelo.

O público brasileiro mostrou dedicação incomparável. Muitos fãs acamparam por meses em frente ao estádio para garantir um bom lugar na arena. Alguns chegaram a passar pelo Carnaval acampados, enfrentando chuva e sol, tudo para ver de perto seus ídolos.

Para retribuir tamanho carinho, os integrantes do Stray Kids fizeram questão de interagir com o público de maneira especial. Bang Chan, um dos líderes do grupo, surpreendeu ao falar português durante a apresentação, arrancando gritos emocionados da plateia.

O ponto alto da noite foi quando ele e os demais membros fizeram um cover inesperado de Ai, Se Eu Te Pego, hit mundial de Michel Teló, que embalou o público com um momento de pura euforia.

O repertório do show contou com grandes sucessos do grupo, como Thunderous, God’s Menu e Maniac, além de mashups empolgantes e performances solo de cada integrante. Confira a setlist completa:

MOUNTAINS

Thunderous

JJAM

District 9

Back Door

Mash-up (Hellevator, Easy, S-Class, Walkin’ On Water, Charmer, VENOM, Hall of Fame)

Chk Chk Boom

DOMINO

God’s Menu

Truman (HAN & Felix)

Burnin’ Tires (Changbin & I.N.)

ESCAPE (Bang Chan & Hyunjin)

CINEMA (Lee Know & Seungmin)

GIANT

Walkin’ On Water

S-Class

Lonely St.

I am YOU

Cover Me

TOPLINE

Social Path

LALALALA

MEGAVERSE

MANIAC (MAMA ver.)

I Like It

BLIND SPOT

Stray Kids

MIROH

Chk Chk Boom (Festival Ver.)

TA

Stray Kids: A emoção continua em São Paulo

Após uma noite inesquecível no Rio, o Stray Kids segue para São Paulo, onde realizará duas apresentações no Estádio do MorumBis no próximo fim de semana. A expectativa é que os shows na capital paulista sigam a mesma energia e emoção, consolidando a conexão entre o grupo e os fãs brasileiros.

Ao final do show no Rio, os integrantes do Stray Kids fizeram questão de expressar sua gratidão: “Obrigada, Stay do Brasil, por essa energia incrível. Não importa se estamos perto ou longe, Stray Kids vai estar do lado de vocês sempre. Obrigada, Rio!”, escreveram nas redes sociais.

O Stray Kids não só encantou o Brasil com sua performance eletrizante, mas também reforçou seu amor e respeito pelos fãs brasileiros, tornando essa turnê um marco na história do grupo.