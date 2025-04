The Weeknd iguala recorde histórico de Mariah Carey na Billboard Hot 100

The Weeknd segue consolidando seu legado na indústria musical e acaba de atingir um feito impressionante. O astro canadense igualou um recorde anteriormente detido apenas por Mariah Carey e Prince na icônica parada da Billboard Hot 100.

Ele se tornou o terceiro artista na história da lista a garantir pelo menos uma música no Top 10 ao longo de 12 anos consecutivos.

Mariah Carey alcançou essa marca entre 1990 e 2001, enquanto Prince dominou o ranking entre 1983 e 1994. Agora, The Weeknd entra para essa seleta lista, mantendo sua presença constante entre os maiores sucessos desde 2014.

Uma década de sucessos no Top 10

A jornada de The Weeknd na Billboard Hot 100 começou em 2014, quando “Love Me Harder”, sua colaboração com Ariana Grande, alcançou a sétima posição. Desde então, o cantor acumulou uma série de hits que se destacaram nas paradas, incluindo:

2015 : “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (3º lugar), “Can’t Feel My Face” (1º lugar), “The Hills” (1º lugar);

: “Earned It (Fifty Shades of Grey)” (3º lugar), “Can’t Feel My Face” (1º lugar), “The Hills” (1º lugar); 2016 : “Starboy”, parceria com Daft Punk (3º lugar);

: “Starboy”, parceria com Daft Punk (3º lugar); 2017 : “I Feel It Coming”, também com Daft Punk (4º lugar);

: “I Feel It Coming”, também com Daft Punk (4º lugar); 2018 : “Pray for Me”, com Kendrick Lamar (7º lugar), “Call Out My Name” (4º lugar);

: “Pray for Me”, com Kendrick Lamar (7º lugar), “Call Out My Name” (4º lugar); 2019 : “Heartless” (1º lugar);

: “Heartless” (1º lugar); 2020 : “Blinding Lights” (1º lugar), “Smile” (feat. Juice WRLD, 8º lugar);

: “Blinding Lights” (1º lugar), “Smile” (feat. Juice WRLD, 8º lugar); 2021 : “Save Your Tears” (feat. Ariana Grande, 1º lugar), “Take My Breath” (6º lugar), “One Right Now” (feat. Post Malone, 6º lugar);

: “Save Your Tears” (feat. Ariana Grande, 1º lugar), “Take My Breath” (6º lugar), “One Right Now” (feat. Post Malone, 6º lugar); 2022 : “Creepin’” (feat. Metro Boomin & 21 Savage, 3º lugar);

: “Creepin’” (feat. Metro Boomin & 21 Savage, 3º lugar); 2023 : “Die for You” (feat. Ariana Grande, 1º lugar), “K-POP” (feat. Travis Scott & Bad Bunny, 7º lugar);

: “Die for You” (feat. Ariana Grande, 1º lugar), “K-POP” (feat. Travis Scott & Bad Bunny, 7º lugar); 2024 : “Young Metro” (feat. Future & Metro Boomin, 9º lugar), “Timeless” (feat. Playboi Carti, 3º lugar);

: “Young Metro” (feat. Future & Metro Boomin, 9º lugar), “Timeless” (feat. Playboi Carti, 3º lugar); 2025: “Rather Lie” (feat. Playboi Carti, 4º lugar).

Essa impressionante lista reforça o impacto duradouro do cantor na música pop e no R&B, consolidando sua posição como um dos maiores nomes da atualidade.

The Weeknd: O fim do alter ego The Weeknd?

Paralelamente ao seu sucesso nas paradas, Abel Tesfaye, nome verdadeiro do cantor, tem sinalizado uma transição significativa em sua carreira. Em entrevistas recentes, ele revelou que está pronto para se despedir do personagem “The Weeknd” e seguir uma nova direção artística.

“(The Weeknd) é um estado mental no qual eu preciso entrar, mas simplesmente não tenho mais desejo por isso. Sinto que isso vem com tanta coisa… você tem uma persona, mas também tem toda a competição envolvida. Isso se torna uma corrida de ratos: mais reconhecimentos, mais sucesso, mais shows, mais álbuns, mais prêmios e mais números 1. Isso nunca acaba, a menos que você coloque um fim”, declarou o artista.

Com essa decisão, Tesfaye indica que está pronto para uma nova fase, potencialmente deixando para trás o nome que o consagrou mundialmente. Enquanto essa mudança se desenha, uma coisa é certa: o legado de The Weeknd na música já está mais do que consolidado, e seu impacto na Billboard Hot 100 é a prova disso.