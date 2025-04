Luísa Sonza leva turnê “Escândalo Íntimo” aos Estados Unidos

A cantora Luísa Sonza está expandindo os horizontes de sua bem-sucedida turnê “Escândalo Íntimo” e levará seus shows para os Estados Unidos. Após encerrar a etapa brasileira com uma última apresentação em São Paulo neste mês, Sonza confirmou seis datas em solo norte-americano, marcando sua estreia nos palcos da América do Norte.

A informação foi divulgada pela Billboard Latin nesta terça-feira (1) e revela que a artista se apresentará em cidades estratégicas como Los Angeles, São Francisco, Orlando, Miami, Nova York e Boston. Diferente das performances grandiosas vistas no Brasil, esses shows serão realizados em espaços mais intimistas, proporcionando uma experiência mais próxima do público.

A turnê americana de Luísa Sonza começa no dia 7 de junho, mas o cronograma completo com todas as datas e locais ainda não foi oficialmente revelado. Segundo a Billboard Latin, um dos shows confirmados será realizado no Echoplex, em Los Angeles, uma casa de espetáculos com capacidade para cerca de 780 pessoas. Para efeito de comparação, o espaço é menor que o Cine Joia, em São Paulo, que comporta aproximadamente 992 espectadores.

Essa nova etapa da turnê não apenas solidifica a presença internacional de Sonza, como também reflete seu crescimento no mercado musical fora do Brasil. A artista já vinha conquistando espaço nas paradas de streaming, aparecendo diariamente nos rankings do Spotify em pelo menos sete países, incluindo Argentina, Uruguai, Paraguai e Portugal.

Luísa Sonza: Ascensão internacional e novos rumos

Os números demonstram que Luísa Sonza vive um de seus melhores momentos na música. Seus hits “bunda”, em parceria com a argentina Emília, e “MOTINHA 2.0”, com Dennis DJ, estão entre os mais ouvidos na América Latina. Em Portugal, a cantora também está em alta, com “Sagrado Profano”, faixa do álbum “Escândalo Íntimo”, garantindo posição de destaque.

Essa aposta nos Estados Unidos surge como um passo natural na carreira da artista, que tem investido cada vez mais em conexões globais. Com uma sonoridade pop moderna e colaborações estratégicas, Sonza caminha para consolidar sua presença no cenário musical internacional.

Agora, resta aos fãs aguardarem a divulgação das próximas datas e, quem sabe, novas surpresas para essa fase de expansão de sua carreira.