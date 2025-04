Lady Gaga bate recorde e esgota 90 mil ingressos em 6 minutos

A “Mayhem Ball Tour” de Lady Gaga já é um dos eventos musicais mais aguardados do ano. Em apenas seis minutos, todos os 90 mil ingressos disponibilizados para seus seis shows na França foram vendidos.

A informação foi confirmada pela produtora Live Nation, que destacou o recorde de vendas da artista.

Os ingressos foram divididos entre duas apresentações na LDLC Arena, em Lyon, que acomodarão 30 mil espectadores no total, e quatro shows na Accor Arena, em Paris, que receberão 60 mil fãs.

A demanda foi tão alta que há rumores de que novas datas podem ser adicionadas, embora a produtora ainda não tenha se pronunciado oficialmente sobre essa possibilidade.

A turnê “Mayhem Ball” promete ser uma das mais lucrativas da carreira de Lady Gaga. De acordo com uma recente matéria da Billboard, a previsão é de que a artista arrecade aproximadamente US$ 125 milhões em bilheteria ao longo de suas 45 apresentações confirmadas, distribuídas entre América do Norte e Europa.

Antes de iniciar oficialmente a turnê, a cantora se apresentará em festivais e eventos de grande porte ao redor do mundo. Lady Gaga é uma das atrações do Coachella, nos Estados Unidos, e também fará shows no México e em Singapura. No Brasil, a artista retorna após mais de uma década para uma performance histórica na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 3 de maio. Com previsão de público de um milhão de pessoas, o evento já impacta a economia local, especialmente o setor hoteleiro.

Lady Gaga: Possível Show em São Paulo gera expectativa

Com a imensa popularidade de Lady Gaga e a demanda crescente por ingressos, rumores indicam que a artista poderá retornar ao Brasil para um novo show em São Paulo. Segundo fontes extraoficiais, a Live Nation estaria planejando um grande evento para inaugurar uma nova arena de shows na capital paulista, localizada no Cidade Center Norte.

O insider @MissUNiversu, conhecido por antecipar informações sobre turnês internacionais, foi um dos primeiros a divulgar a data do show de Gaga em Copacabana e também previu, com meses de antecedência, que a “Mayhem Ball Tour” ocorreria em arenas. Agora, ele afirma que a artista já foi escolhida para uma “mini residência” na nova arena paulista.

Embora a Live Nation não tenha confirmado oficialmente essa possibilidade, os fãs brasileiros já aguardam ansiosos por um anúncio que pode consolidar Lady Gaga como uma das artistas internacionais mais impactantes do ano no país.