Katy Perry trará turnê ao Brasil com shows em três cidades

A popstar norte-americana Katy Perry está prestes a desembarcar no Brasil com sua aguardada turnê “The Lifetimes Tour”.

Após ter sua presença confirmada no festival The Town, em São Paulo, novas informações indicam que a cantora também se apresentará em outras duas cidades brasileiras: Curitiba e Brasília.

A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por adiantar detalhes de shows internacionais no país.

Segundo o site CuritibaCult, o show na capital paranaense acontecerá na Ligga Arena, com capacidade para até 60 mil pessoas, no dia 16 de setembro, apenas dois dias após sua apresentação no The Town.

Já a data e o local do show em Brasília ainda não foram divulgados oficialmente. Apesar das especulações, a produtora Live Nation ainda não confirmou oficialmente os shows fora do festival em São Paulo.

Essa será a primeira turnê mundial de Katy Perry em sete anos, e a expectativa é que os shows tragam um repertório abrangente, revisitando todas as fases da carreira da artista. A “The Lifetimes Tour” percorrerá diversas regiões do mundo, incluindo América do Norte, Oceania, América do Sul e Europa, com datas programadas até novembro de 2025.

Katy Perry: Conceito da turnê mistura ficção científica e videogames

Em entrevista ao WGN News, Katy Perry revelou que a “The Lifetimes Tour” trará elementos visuais inspirados em ficção científica e videogames, criando uma experiência imersiva para os fãs.

“Toda vez que eu crio uma turnê, é um mundo completamente diferente, e especialmente esta. Terá um toque de ficção científica, é um pouco inspirada em um videogame, e sua mensagem principal é a mesma que coloco em tudo: como encontrar o amor e o amor dentro de você”, explicou a cantora.

A turnê já acumula ingressos esgotados em diversos países e promete ser uma das mais memoráveis da carreira de Katy Perry. Os fãs brasileiros aguardam ansiosos pela confirmação oficial das novas datas, que deverão ser anunciadas em breve.