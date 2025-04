Juliana Oliveira comenta investigação contra Otávio Mesquita: “Aliviada com o avanço”

A comediante Juliana Oliveira falou pela primeira vez após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) aceitar a denúncia contra Otávio Mesquita e torná-lo oficialmente investigado pelo crime de estupro. Em declaração exclusiva à coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a ex-assistente de palco do The Noite disse estar aliviada com o avanço do caso.

“Fico mais aliviada por ver o avanço”, afirmou Juliana, por meio de seu advogado, Hédio Silva Jr., na noite desta quinta-feira (3). A denúncia contra Mesquita foi formalizada no dia 27 de março e refere-se a um suposto estupro ocorrido em abril de 2016, durante uma gravação do programa The Noite, no SBT.

Com a aceitação da denúncia, o apresentador agora é investigado pela Polícia Civil. “Estamos confiantes de que o inquérito irá robustecer ainda mais as provas de estupro”, declarou Hédio Silva Jr., reforçando a seriedade das acusações e a expectativa pelo andamento do caso.

Até o momento, Otávio Mesquita e sua defesa não se pronunciaram publicamente sobre o processo. A investigação segue em curso, e novas informações devem surgir nos próximos dias.